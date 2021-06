Die Anlage verlädt Container binnen weniger Minuten. Waren erreichen damit nach Angaben der Deutschen Bahn schneller die Kunden. Ziel ist es, den Schienengüterverkehr so attraktiver zu machen. Mit dem neuen Containerbahnhof möchte die DB für mehr Güterverkehr auf der umweltfreundlichen Schiene sorgen: Der MegaHub Lehrte stellt bis zu 13 Güterzüge pro Tag zusammen – das entspricht rund 250.000 Lkw-Fahrten und 120.000 Tonnen eingespartem CO2 pro Jahr. Bund und DB haben 171 Millionen Euro in den neuen Containerbahnhof investiert.

DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Enak Ferlemann und Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann haben den Containerbahnhof MegaHub Lehrte nach einem mehrmonatigen Probelauf feierlich eröffnet.

Jeder Zug nimmt 52 Lkw von der Straße

Pofalla erklärt: „Die Verlagerung von Transporten auf die umweltfreundliche Bahn ist eine der wirkungsvollsten und einfachsten Maßnahmen zum Klimaschutz überhaupt. In Lehrte können Güter so schnell umgeschlagen werden wie nirgendwo sonst in Deutschland. Mit jedem Zug, der hier startet, nehmen wir 52 Lkw von der Straße und sparen damit automatisch CO2.“ Ferlemann: „Die klare Politik des Bundes ist es, Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Der MegaHub in Lehrte ist eine hochmoderne Anlage und steht als Symbol für diese Politik. Er dient als Vorbild für viele weitere Anlagen in Deutschland.“ Bernd Althusmann betont: „Der neue MegaHub ist eines der innovativsten Projekte im Güterverkehr – das unterstreicht die herausragende Position Niedersachsens als logistisches Herz Europas. Der Hub wird die Wettbewerbsfähigkeit der klimafreundlichen Schiene stärken und die Attraktivität Niedersachsens als Logistikstandort noch einmal erhöhen.“

So funktioniert der MegaHub

Video-Tore erfassen die Ladung von Zug und Lkw schon bei der Einfahrt auf dem 120.000 Quadratmeter großen Gelände. Drei 20 Meter hohe Kräne und zwölf autonome und elektrisch betriebene Transporter sortieren die Container maßgeschneidert für die Güterzüge. Ein zentraler Rechner steuert das Auf- und Umladen der Container. Der MegaHub arbeitet besonders leise und energiesparend: Ankommende Züge nutzen bei der Einfahrt ihren Schwung und rollen ohne Strom direkt unter die Kräne. Die Anlage bietet Ausbaupotenzial für doppelt so viele Kräne und bis zu 20 Transportfahrzeuge.