Martin Leopold wechselt von DHL Freight Neuer CFO bei Instafreight

Der 54-Jährige verstärkt nach Unternehmensangaben als Chief Financial Officer (CFO) die Führungsebene von Instafreight und soll künftig gemeinsam mit den Gründern das dynamische Wachstum fortführen.

Der Diplom-Mathematiker hat demnach langjährige Erfahrungen in der Logistik, vor allem in den Bereichen Finance, Sales und IT. Er war von 2014 bis 2017 bei der Deutschen Post DHL Group als Chief Financial Officer, danach als Chief Sales Officer tätig.

„Mit der Entscheidung für Instafreight verbindet sich für mich der Wunsch, in einem dynamisch wachsenden Scale-up sowohl an der Sicherung bestens bewährter als auch an neuen Unternehmensstrukturen mitzuwirken. Instafreight ist mit dem Ziel angetreten, die Digitalisierung im europäischen Straßengüterverkehr zu beschleunigen und einen führenden digitalen Logistikanbieter in Europa aufzubauen. Ich glaube fest an die Vision von Instafreight und freue mich sehr auf die spannende Aufgabe“, sagt Martin Leopold.

„Mit dem Wechsel von Martin Leopold zu uns gelingt uns ein weiterer großer Entwicklungsschritt. Mit seinem Know-how und Führungskompetenzen streben wir bei Instafreight die Fortsetzung und den Ausbau jenes Kurses an, der uns zu einem der am schnellsten wachsenden Anbieter von Logistikdienstleistungen im Straßengüterverkehr auf dem europäischen Kontinent werden ließ”, sagt Philipp Ortwein, Managing Director und Co-Founder von Instafreight.