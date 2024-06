Logistics Hall of Fame Chefredakteurin Ilona Jüngst in die Jury berufen

Ilona Jüngst, Chefredakteurin des im ETM Verlag erschienenen Logistik-Fachmagazins trans aktuell, ist in die Jury der „Logistics Hall of Fame“ berufen worden. Sie darf in diesem jahr erstmals mitentscheiden, wer in die internationale Ruhmeshalle der Logistik einzieht und wer als „Logistics Leader of the Year“ ausgezeichnet wird.

Das ist die Logistics Hall of Fame

Die „Logistics Hall of Fame“ ehrt internationale Persönlichkeiten, die sich um die Weiterentwicklung von Logistik und Supply-Chain-Management außergewöhnlich verdient gemacht haben. Ziel ist es, als weltweite Plattform die Meilensteine der Logistik zu dokumentieren und ihre Macher auszuzeichnen, um so die Bedeutung der Logistik für Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstreichen.

Weitere Auszeichnungen durch die Logistik-Experten

Die „Logistics Hall of Fame“ verleiht zudem die Auszeichnung „Logistics Leader of the Year“ an aktuelle Taktgeber der Logistik. Stifter ist der Intralogistik-Experte Still. Außerdem zeichnet die „Logistics Hall of Fame“ innovative Logistikprojekte von humanitären Organisationen mit der „Lynn C. Fritz Medal for Excellence in Humanitarian Logistics“ aus. Stifter ist das Fritz Institute. Die Non-Profit-Initiative wird unterstützt von Politik, Verbänden, Medien, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Schirmherrschaft hat Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, inne.

