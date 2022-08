Kuehne + Nagel Deutschland Jerschke folgt auf Ketz als Geschäftsführer

Tobias Jerschke folgt auf Holger Ketz, der zum 1. Januar 2023 als Global Head of Network and Carrier Management in das globale Luftfracht-Management von Kuehne + Nagel in Schindellegi (Schweiz) wechselt. In dieser neuen Funktion bündelt Kuehne + Nagel die globale Steuerung des eigenen Netzwerks und der Gateways sowie die Zusammenarbeit mit den Carriern (Fluggesellschaften) im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Luftfrachtgeschäfts.

Mit Tobias Jerschke ernennt Kuehne + Nagel einen erfahrenen Nachfolger von Holger Ketz. Jerschke ist derzeit Geschäftsführer von Kühne+Nagel für Belgien und Luxemburg. Sarah Kreienbühl wird zum 1. April 2023 Mitglied der Geschäftsleitung von Kuehne + Nagel International und Personalchefin und folgt auf Lothar Harings, der im Juni 2023 in den Ruhestand geht. Lothar Harings, Mitglied der Geschäftsleitung und Personalchef der Kuehne + Nagel International, wird auf eigenen Wunsch mit Vollendung des 63. Lebensjahrs zum 30. Juni 2023 seine langjährige Tätigkeit in der Kuehne + Nagel-Gruppe beenden und in den Ruhestand treten.

Kreienbühl wird ab dem 1. April 2023 als Mitglied der Geschäftsleitung das weltweite Personalmanagement von Kuehne + Nagel und zusätzlich konzernweit den strategisch immer bedeutsameren Bereich Nachhaltigkeit verantworten. Sie verfügt über langjährige Führungserfahrung auf Geschäftsführungsebene in unterschiedlichen Industrien, seit 2018 als Mitglied der Generaldirektion bei Migros, dem größten privaten Arbeitgeber der Schweiz mit rund 100.000 Mitarbeitern.

Mit über 79.000 Mitarbeitenden an mehr als 1.300 Standorten in über 100 Ländern zählt Kuehne + Nagel zu den global führenden Logistikdienstleistern. Schwerpunkte liegen in den Bereichen See- und Luftfracht, Landverkehre und Kontraktlogistik mit klarer Ausrichtung auf integrierte Logistikangebote.