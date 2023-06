Kontraktlogistik global vorantreiben Röhlig Logistics expandiert weiter

Röhlig Logistics treibt das Kontraktlogistik voran. Auch bei rund 260.000 Quadratmeter Lagerfläche in 15 Ländern ist noch nicht Schluss. Was das inhabergeführte Unternehmen plant.

Das inhabergeführte Unternehmen Röhlig Logistics will seine Marktposition in der Kontraktlogistik weiter stärken. „Zuletzt haben wir unsere Kapazitäten mit neuen Warenlagern in Malaysia, Australien, Südafrika und Singapur bedeutend erweitert. In den nächsten Monaten stehen weitere Neueröffnungen in Südostasien und Ozeanien an“, berichtet Hylton Gray, CEO Sea Freight, Air Freight, Contract Logistics & Sales bei Röhlig Logistics.

Röhlig Logistics peilt 40 Warenlager weltweit an

Ende 2023 sollen es laut Gray rund 40 Warenlagern weltweit sein. Durch diese globale Präsenz über alle Kontinente hinweg sei es möglich, auch in Zeiten volatiler Märkte maximale Verlässlichkeit und Flexibilität gewährleisten. Um das zu erreichen, setzt Röhlig Logistics auf globale Qualitätsstandards und einheitliche Softwarestrukturen. „Vom Lagerlayout bis hin zum Warehouse-Management-System – wir legen großen Wert darauf, allen Kunden weltweit Konsistenz und einen nahtlosen Ablauf zu bieten“, erklärt Niels Rudolph, Global Contract Logistics Director bei Röhlig. Darüber hinaus baue das Unternehmen auch sein Angebot an Value Added Services kontinuierlich aus, zuletzt etwa das Retouren-Management in Nordasien.