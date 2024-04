Joint Venture Dachser & Fercam Italia 80 Prozent Anteile für Dachser

Zum 28. März hat Dachser nach eigenen Angaben 80 Prozent der Anteile des Gemeinschaftsunternehmens Dachser & Fercam Italia übernommen. Die EU-Kommission hat dem Vorhaben bereits im November 2023 zugestimmt. Daraufhin legte Fercam die beiden Geschäftsbereiche Distribution und Logistics mit knapp 1.000 Mitarbeitenden und 43 Standorten in Italien zu einer eigenständig operierenden Organisation zusammen. Zum Jahresbeginn startete Dachser & Fercam Italia den operativen Betrieb. Alle Mitarbeitenden der Fercam-Sparten Distribution und Logistics wurden übernommen.

20 Prozent der Anteile am Joint Venture behält Fercam. Die Geschäftsbereiche Fercam Transport (nationale und internationale Straßen- und Schienenverkehre), Fercam Air & Ocean und Fercam Special Services (Kunst- und Messelogistik, Umzugsdienste und Relocation Services sowie Archivdienste und Dokumentenverwaltung) einschließlich aller Auslandsgesellschaften seien nicht von der Transaktion betroffen und bleiben im hundertprozentigen Besitz der Fercam-Gruppe.

Vollständige Integration beginnt

„Dachser & Fercam Italia komplettiert unser europäisches Netzwerk für den Transport und die Lagerung von Industrie- und Konsumgütern“, sagt Burkhard Eling, CEO von Dachser. Den Logistikdienstleister mit Sitz in Kempten und Fercam verbinde eine zwanzigjährige Partnerschaft, in der das Südtiroler Familienunternehmen bereits Stückgutsendungen mit Industrie- und Konsumgütern aus dem europäischen Dachser-Netz in Italien verteilt und entsprechende Sendungen aus Italien in das europäische Netz eingespeist hat. Die vollständige Integration in die Systeme und Prozesse von Dachser können jetzt starten. „Die Weiterführung des Stückgut- und Kontraktlogistikgeschäfts unter dem Dach des Dachser-Netzwerks ist der richtige Schritt, um die positive Entwicklung und das zukünftige Wachstum in Italien und Europa zu sichern“, sagt Hannes Baumgartner, geschäftsführender Gesellschafter von Fercam.

Dachser verfüge im Geschäftsbereich European Logistics über keine eigenen Standorte in Italien, sodass keine Doppelstrukturen entstehen. Im Bereich Food Logistics gibt es seit 2017 drei Dachser-Standorte in Italien. Dachser Italy Food Logistics werde weiterhin eigenständig am Markt agieren.

