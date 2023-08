Nikola-Logo ist Geschichte Iveco labelt E- und H2-Lkw um

Die als Nikola Tre BEV und Nikola Tre FCEV bekannten Elektro- und Wasserstoff-Lkw des Nikola-Iveco-Joint-Ventures werden innerhalb Europas ab sofort unter der Marke Iveco vermarktet. Damit ist europaweit Schluss mit der Marke Nikola. Vorausgegangen war die Übernahme des Gemeinschaftsunternehmens durch Iveco und die Umbenennung der Sparte in EVCO (Electric Vehicles Company).

Iveco bezeichnet die Elektro- und Wasserstoff-Lkw auf Basis des konventionellen S-Way jetzt als Iveco Heavy Duty BEV und Iveco Heavy Duty FCEV. Beide Trucks werden im Werk in Ulm vom Band laufen und über das Iveco-Händlernetz vertrieben.

Neues Logo, bekannte Technik

Für den Vortrieb wird weiter die Elektro-Achse der Iveco-Schwester FPT Industrial sorgen. Sie bringt es im batterieelektrischen Lkw auf eine Dauerleistung von 480 kW / 653 PS und wird dort gekoppelt an neun Proterra-Akkus mit insgesamt 738 kWh Fassungsvermögen. Die Reichweite gibt Iveco mit bis zu 500 Kilometern an, die Ladezeit bei 350 kW auf 80 Prozent mit rund 90 Minuten. Im Wasserstoff-Lkw mit Bosch-Brennstoffzellen-System stehen 400 kW / 544 PS an. Mit 70 Kilo fassenden 700-bar-Flaschen sollen bis zu 800 Kilometer drin sein, ehe ein 20-Minuten-Stopp an der Wasserstoff-Tankstelle fällig wird. So oder so liegt das zulässige Gesamtgewicht laut Iveco bei vollen 44 Tonnen.

In Sachen Marktstart peilt Iveco für die batterieelektrische Variante das vierte Quartal dieses Jahres an. Dann sollen auch die ersten Brennstoffzellen-Lkw im Rahmen des europäischen H2Haul-Projekts in Frankreich, der Schweiz und Deutschland starten – der wirkliche Serienhochlauf aber steht hier 2023 noch nicht an.