Intensiv-Seminar von Forlogic Stückgutabwicklung perfektionieren

Bei dem einwöchigen Intensivseminar des Steinbeis-Beratungszentrum Forwarding and Logistics Center (Forlogic) dreht sich alles um das Thema Stückgut. Unter der Leitung von Prof. Dr. Dirk Lohre werden hochkarätige Experten aus der Praxis alle relevanten Aspekte des Stückgutmarktes beleuchten. Das Seminar soll einen fundierten Überblick über die aktuelle Situation und die Zusammenhänge der Stückgutabwicklung liefern.

Theorie und Praxis, inklusive Hubbesichtigung

Dazu wird die Vermittlung von Methoden und Instrumenten zum Management von Stückgutbetrieben kombiniert mit einem intensiven Austausch und Praxiselementen. Sowohl unter den Teilnehmern als auch mit den Referenten wird viel Wert auf Diskussionen und Erfahrungsaustausch gelegt.

Das Seminar findet von Montag, 22. Januar, bis Freitag, 26. Januar, statt. Der Seminarort, das Hotel Sonneck in Knüllwald-Rengshausen, ist laut Forlogic so gewählt, dass für sämtliche Sendungsgrößen in Netzwerken (Paket, Stückgut, Teilpartien) Hubs besichtigt werden können. Die Besichtigungen werden zudem genutzt, um mit den Systemvertretern ins Gespräch zu kommen.

Auch im Seminarraum wird viel Wert auf Praxisorientierung gelegt. Ein Stückgutbetrieb wird in dieser Woche dimensioniert, die Produktion geplant, ein Kennzahlensystem entwickelt und die Rendite beurteilt. Die Werttreiber im Stückgut werden abgeleitet.

Die Veranstaltung richtet sich an Nachwuchsführungskräfte, die aufbauend auf ihren theoretischen Kenntnissen einen umfassenden, praxisorientierten Einstieg in das Thema Stückgut anstreben, sowie an Führungskräfte der Stückgutlogistik, die ihr theoretisches Handwerkszeug erweitern wollen.

Umfangreicher Themenblock rund um die Stückgutlogistik

Zu den Themenblöcken gehören neben Tourenkalkulation im Nahverkehr, Kosten im Stückgut, Produktionsmanagement im Stückgut, Kapazitätsplanung und Überhangmanagement sowie Data Mining und Prognosen, Austausch Stückguttarife oder auch das Thema Alternative Antriebe.

Die Kapazität ist auf 15 Teilnehmer beschränkt, die Teilnahmegebühr beträgt 3.900 Euro netto, ein Frühbucherrabatt von 300 Euro bis einschließlich 31.Oktober 2023 gewährt.

Mehr Infos und Anmeldung unter service@forlogic.de.