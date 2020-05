Nach Angaben des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) können sich Logistikunternehmen unter www.aktion-logistikhilft.de jetzt auch Schutzausrüstung für ihre Mitarbeiter bestellen.

Vorzugspreise für Logistikunternehmen

Im #LogistikHilft-Webshop werden demnach etwa Gesichtsmasken zu einem Vorzugspreis von 59 Cent angeboten, 4 Cent davon gehen auf das Spendenkonto von #LogistikHilft und werden für die Beschaffung von Sanitärcontainern eingesetzt, die für Lkw-Fahrer gedacht sind. Wo diese Sanitärcontainer aufgestellt sind, lässt sich ebenfalls auf der Webseite nachlesen

Gesundheitsinitiative für Fahrer

Die Initiative #LogistikHilft wurde im April vom BGL, dem Bundesministeriums für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI), von DocStop/SaniStop, dem Fraunhofer IML, der Logistics Alliance Germany sowie einer Vielzahl an Partnern und Unterstützern aus Transportlogistik, Nutzfahrzeugindustrie, Medien und Verbänden gestartet.Schirmherren der Initiative sind Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und der Koordinator der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik, Parlamentarischer Staatssekretär Steffen Bilger.

Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen, so dass akuten Missständen in der Transport- und Logistikkette schnell und unbürokratisch begegnet werden kann. Dies gilt vor allem mit Blick auf faire und angemessene Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer, für die gerade jetzt der lückenlose Zugang zu sanitären Anlagen (Duschen und WCs) insbesondere an den Be- und Entladestellen, in Umschlaganlagen und Logistikzentren, an Parkplätzen, Autohöfen sowie Tank- und Rastanlagen unverzichtbar ist.