Ladegut und Fahrer in Sekundenschnelle zu hinterlegten Konditionen digital und physisch zusammenbringen: Kühne + Nagel hat zunächst in Thailand ein entsprechendes Angebot in den Markt gebracht und zwischenzeitlich kontinuierlich in Asien ausgerollt.

Den nächsten Schritt ist das Unternehmen in dieser Woche mit dem Start des digitalen Marktplatzes eTrucknow in Singapur gegangen. Zunächst bringt die Plattform Angebot und Nachfrage im Landverkehr innerhalb von Singapur zusammen, grenzüberschreitende Straßentransporte zwischen Singapur und Malaysia sollen in der zweiten Jahreshälfte folgen.

Tausende von Fahrern und Frachtführern registriert

Nicht ohne Grund hat der Logistikdienstleister, der weltweit mehr als 83.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern beschäftigt, den digitalen Marktplatz zunächst in Thailand an den Start gebracht: Der Frachtführermarkt dort ist stark zersplittert, bei eTrucknow sind Tausende von selbstfahrenden Fahren und Frachtführern registriert. Der Kunde sieht sofort die Konditionen für eine Tour zum Beispiel von Bangkok nach Chiang Mai, weiß, wer die Tour annimmt, sieht das Routing in Echtzeit sowie die voraussichtliche Ankunftszeit und erhält über das System einen digitalen Ablieferbeleg.

Innerhalb von nur anderthalb Jahren hat Kühne + Nagel diese Lösung an den Start gebracht. „Das war sogar für Kühne + Nagel-Standards schnell“, sagt Landverkehrs-Vorstand Stefan Paul gegenüber der Fachzeitschrift trans aktuell.

eTrucknow auf dem Sprung nach Europa?

Was eTrucknow auszeichnet und welche Benefits es bietet, will Kühne + Nagel in einigen Wochen in einer Kommunikationskampagne zeigen. Marktteilnehmer in Deutschland dürfen gespannt sein – das Unternehmen erwägt, die Lösung mittelfristig auch im Mittleren Osten und Europa an den Start zu bringen.