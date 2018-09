Erstmals stellen sich die Schwestergesellschaften MAN und Scania unter der neuen Dachmarke Traton auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 vor. Scania-Chef Henrik Henriksson ließ keinen Zweifel daran, dass sein Unternehmen bei alternativen Antrieben eine Vorreiterrolle anstrebt. Alle elf in der Halle und auf dem Freigelände gezeigten Fahrzeuge werden mit alternativen Antrieben oder Kraftstoffen angetrieben. Als „das Beste aus zwei Welten“ bezeichnet Scania Hybridfahrzeuge, die die Vorteile eines konventionellen mit denen eines elektrischen Antriebs kombinieren. Die neue Generation der vorgestellten Hybridfahrzeuge kann nach Firmenangaben bis zu zehn Kilometer rein elektrisch fahren. Vor allem Unternehmen in der City-Logistik könnten von diesem Angebot profitieren, indem sie rein elektrisch in die Stadt fahren und das Fahrzeug bei einem Stopp aufladen.

Daimler wiederum präsentiert den neuen Mercedes-Benz Actros mit Active Drive Assist. Das heißt: teilautomatisiertes Fahren in Serie. Anders als Systeme, die nur ab einer gewissen Geschwindigkeit arbeiten, ermögliche der Active Drive Assist dem Fahrer erstmals in einem Serien-Lkw teilautomatisiertes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Neu sei dabei die aktive Querführung und die Verbindung von Längs- und Querführung in allen Geschwindigkeitsbereichen durch die Fusion von Radar- und Kamerainformationen, erklärte der Mercedes-Lkw-Chef Stefan Buchner. Mit der sogenannten MirrorCam, die im Actros ebenfalls Serie ist, kommen zwei Kameras sowie zwei 15 Zoll große Displays zum Einsatz. "Das senkt nicht nur den Verbrauch, sondern entlastet den Fahrer und sorgt für mehr Sicherheit aufgrund der besseren Sicht“, erläuterte Buchner.