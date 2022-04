„Die Zwei- und Dreiachser kommen mit neuer Technik und einem Facelift“, kündigt der Schweizer Hyundai-COO, Daniel Keller, an. Bislang hatte es in der Schweiz nur Zweiachser gegeben. Die ersten Exemplare der neuen Serie seien bereits im Land, sodass Techniker geschult oder Aufbauten umgesetzt werden könnten, sagte er. Der Mann für das operative Geschäft geht davon aus, dass die ersten neuen Modelle Ende September auf die Straße gelangen.

3,25 Millionen Kilometer und viel Erfahrung

Inzwischen wurden mit den Wasserstoff-Lkw von Hyundai in der Schweiz rund 3,25 Millionen Kilometer zurückgelegt. „Wir haben viel gelernt“, sagt Keller. „Das Produkt wurde in Korea stetig verbessert.“ Man sei daher guter Dinge, dass die neuen Trucks mit ihren technischen Veränderungen auf den Straßen eine sehr gute Leistung abliefern werden. „Es gibt mehr Nutzlast, der Wasserstoffverbrauch ist etwas geringer, das spiegelt sich für die Kunden ja auch auf der Kostenseite wider“, erläuterte er.

Strom für Wasserstoff ist teuer

Die hohen Energiepreise seien auch für den Brennstoffzellen-Antrieb problematisch. Neben Diesel- stiegen auch die Stromkosten, und der müsse für die Produktion zu Marktpreisen eingekauft werden. „Die größte Herausforderung für uns ist es derzeit, genügend grünen Wasserstoff beziehen zu können, denn es gibt Verzögerungen bei den Bewilligungen und Bauvorhaben für neue Produktionsanlagen“, berichtet Keller. Das Tankstellennetz dagegen sei inzwischen recht gut. Ihre Zahl habe sich von zweien vor eineinhalb Jahren auf elf erhöht.

Lieferkettenprobleme verzögern Aufbauten

Eine große Herausforderung seien nach wie vor Verzögerungen aufgrund von Lieferkettenproblemen. „Und dabei geht es nicht nur um Chips“, betont er. Während die Fahrzeuglieferungen aus Korea inzwischen ohne Probleme abgewickelt würden, gebe es bei den Aufbauten immer wieder Verzögerungen, weil Teile fehlten. Aktuell stocke in Europa die Herstellung von Sandwich-Platten, die für den Kofferaufbau unerlässlich seien. Häufig bereiteten ganz kleine Dinge große Probleme. „Auch der Ukrainekrieg macht es nicht einfacher für uns“, sagt Keller.

Großer Schub 2022

Je nach Bestellvolumen geht der Hyundai-COO davon aus, dass in diesem Jahr 50 bis 100 Lkw nach Europa kommen. In der Öffentlichkeit werden sie allerdings nicht direkt zu sehen sein: „Es dauert ja etwa zwei bis drei Monate, bis die Aufbauten montiert sind.“ Die Fahrzeuge der neuen Serie sollen zum Jahresende auch nach Deutschland geliefert werden, der Schweizer spricht dabei von 10 bis 20 Einheiten. „Der große Schub folgt nächstes Jahr, da sprechen wir dann in Bezug auf Deutschland von 50 bis 200 Stück“, führt er weiter aus.

Ohne Förderungen auskommen

Während es in der Schweiz keine direkte staatliche Förderung der Technologie gebe, sei die Auftragslage in Deutschland sehr von den vom Bund bewilligten Geldern abhängig, Prognosen seien deshalb schwierig, so Keller. „Es ist ein großer Unterschied, ob ich 80 Prozent der Mehrkosten auf mein Bankkonto überwiesen bekomme, oder nicht.“ Problematisch sei, dass so Auftragsschübe ausgelöst würden. Mittelfristig müsse man ohne Förderungen auskommen. „Nur dann kann ein System nachhaltig sein“, erklärt der Hyundai-Mann. In der Schweiz wird daher staatlicherseits lediglich die Maut für Wasserstofffahrzeuge gestrichen. Das ist in Deutschland noch zusätzlich der Fall.

Wasserstoff herausfordernd für Werkstätten

Die neue Technologie ist für alle Beteiligten fordernd. Das Personal in den Werkstätten müsse an den Fahrzeugen arbeiten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit komplexeren Systemen, mit Starkstrom und Gas – nämlich Wasserstoff – umgehe, berichtet Keller. Derzeit würden Techniker und Aufbauer geschult. Es brauche aber Zeit, um eine Generation mit neuem Expertenwissen aufzubauen, erläutert er. So wie ein Techniker früher seine Hand auf einen Motor legte und spürte, ob die Zylinder rund laufen, sei auch heute Erfahrung sehr wichtig. Deshalb sei es auch nicht realistisch, auf einen Schlag 50 Werkstätten startklar machen zu wollen. Es gebe im ganzen Vertriebsgebiet zudem einen großen Personalmangel. Außerdem müssten Werkstätten für Wasserstoff-Lkw etwa in Sensortechnik und Belüftungsanlagen investieren, was bisher für Dieselfahrzeuge nicht erforderlich war.