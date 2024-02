Hugger Logistics kommt zu 24plus Stückgutnetz im Südwesten verstärkt

Hugger Logistics ist 24plus-Systempartner und verstärkt mit seinem Standort in Aldingen das Stückgut-Netzwerk in Baden-Württemberg. Warum das Unternehmen, das bereits früher Partner war, zurückkommt.

Hugger Logistics ist neuer 24plus-Systempartner. Das Unternehmen verstärkt die Stückgut-Kooperation mit seinem Standort im baden-württembergischen Aldingen. Dabei war der Logistiker bereits 2006 bis 2021 Teil des 24plus-Netzwerks.

Hugger Logistics verstärkt das Netzwerk im Süden

Foto: Hugger Logistics Von Aldingen in Baden-Württemberg aus verstärkt Hugger das 24plus-Netz.

Hugger Logistics fährt das Zentral-Hub von 24plus an und unterstützt das Süd-Hub bei der Entsorgung. Die durch die Anbindung an beiden Hubs erweiterte Flächendeckung in Süddeutschland biete Netzwerkpartnern einen hohen Mehrwert, heißt es seitens der Kooperation. „Das Team am Standort in Aldingen optimiert die Flächendeckung im Großraum Freiburg sowie von Aldingen bis nach Albstadt“, erläutert Markus Egerer, Geschäftsführer von 24plus. Hugger Logistics wiederum erwartet durch den Beitritt ins Netzwerk eine hohe Qualitätssicherung und steigende Flexibilität für die eigenen Kunden. „Mithilfe von 24plus haben wir uns breiter aufgestellt und können bestehenden wie neuen Kunden Zufriedenheit und einen breiten Service garantieren“, ergänzt Raphael Schulze, Niederlassungsleiter von Hugger Logistics Aldingen.

Warum Hugger die Kooperation 24plus verlassen hatte

Der Abschied von Hugger Logistics zum Jahreswechsel 2021/2022 war dem Umstand geschuldet, dass der Logistiker eine Tochtergesellschaft von Bächle Logistics in Villingen-Schwenningen wurde – und damit ein Teil der Schweizerischen Post. „Aufgrund der Umstrukturierung trennten sich damals unsere Wege“, berichtet Schulze. Nun stand einer neuerlichen Zusammenarbeit aber nicht mehr im Wege.

So ist Hugger Logistics in Aldingen aufgestellt

Hugger Logistics mit Sitz in Aldingen wurde 1938 gegründet. Seit 2022 ist das Unternehmen ein Teil der Schweizerischen Post und deren Tochtergesellschaft Bächle Logistics in Villingen-Schwenningen. Dadurch sei der Logistikdienstleister in der Lage, seine Geschäftstätigkeit weiter auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Die Unternehmensgruppe Bächle Hugger Logistics umfasst insgesamt fünf Standorte im süddeutschen Raum mit rund 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu der Firma gehört eine Betriebs- und Lagerfläche von mehr als 240.000 Quadratmetern.

