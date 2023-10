Hoyer strukturiert sich um 100 Millionen Euro für die Zukunft

Der Logistikdienstleister Hoyer investiert weltweit 100 Millionen Euro in Infrastruktur, Assets und Digitalisierung – und stellt damit die Weichen für die Zukunft. In diesem Zuge lagert Hoyer auch die regionale Tankstellenversorgung und die Bitumenlogistik aus.

Die vor allem in Deutschland und Großbritannien erfolgreichen Geschäftsbereiche gehen an einen Investor: Auctus Capital Partner mit Sitz in München. Das teilte die Hoyer Group mit Kundschaft aus der Chemie-, Gas-, Lebensmittel- und Mineralölindustrie mit. Die versierte Belegschaft soll eigenständig unter dem Namen Oxalis Logistics agieren. „Wir können uns in der neuen Aufstellung auf die Weiterentwicklung und Ausrichtung all unserer europäischen und globalen Aktivitäten konzentrieren,“ sagt Thomas Hoyer, Beiratsvorsitzender der Hoyer Group.

Hoyer investiert weltweit

Konkrete Investitionen plant das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg in die Infrastruktur von Reinigungsanlagen, Werkstätten und Depots unter anderem in Houston (USA), in Pinthong (Thailand) und in Ludwigshafen. In Houston steht der Kundschaft zudem ein Gefahrstofflager für Tankcontainer zur Verfügung, um Abläufe flexibler zu gestalten. Weitere Investitionen plant Hoyer unter anderem in den Bereichen Tankcontainer- und IBC-Flotte, um die europäischen und globalen Bedarfe noch schneller zu erfüllen. „Uns ist es wichtig, entlang der gesamten Supply Chain Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Hoyer-CEO Björn Schniederkötter.