Rückwirkend zum 1. Januar hat die Holfelder Gruppe das in finanzielle Schieflage geratene Unternehmen Rühmann Logistik und Transporte übernommen. Künftig firmiert der MIttelständler unter dem Namen Gebauer + Rühmann Logistik. Die Arbeitsplätze der126 Mitarbeiter in Wünschendorf/Elster bleiben damit erhalten. Rühmann Logistik und Transporte war im Oktober 2018 in die Insolvenz gerutscht. Schuld war das allgemein schwierige Marktumfeld sowie zu hohe fremdfinanzierten Investitionen. Schließlich übernahm der Erfurter Insolvenzverwalter Rolf Rombach den Geschäftsbetrieb. Dabei wurde er nach eigenen Angaben von seinem Leipziger Kollegen Christian Krönert von der Sozietät Voigt Salus unterstützt.

Spezialisiert ist das Unternehmen mit einem Jahresumsatz in 2017 von rund 17 Millionen Euro vor allem im Bereich der Lebensmittellogistik für verschiedene große Einzelhandelsunternehmen. Hierbei dient das Logistikzentrum mit insgesamt 60.000 Quadratmeter Lagerfläche insbesondere für Waren osteuropäischer Hersteller als Brückenkopf in den deutschen Absatzmarkt. Im Investorenprozess hatte sich die Holfelder Gruppe durchgesetzt. Das Familienunternehmen ist nach eigenen Angaben bereits einer der führenden Getränkelogistiker in Deutschland. Die Gruppe, zu der unter anderem die TCT Spedition in Altdorf bei Nürnberg gehört, hat 15 Standorten und beschäftigt rund 510 Arbeitnehmer.

Investitionen in den Fuhrpark engekündigt

„Durch unseren schon jetzt bestehenden Fokus auf Lebensmitteltransporte ist die Übernahme der Rühmann Transporte und Logistik für uns ein logischer Schritt, um unser Geschäftsfeld insgesamt auszubauen und unseren Kunden mit einem schlagkräftigen Logistikzentrum auch in Mitteldeutschland zur Verfügung zu stehen“, erklärt Dieter Holfelder, Geschäftsführer der Holfelder Gruppe. Zudem kündigte er weitreichende Investitionen in den Fuhrpark, die Einstellung neuer Mitarbeiter und die Vergrößerung der Lagerkapazitäten am Standort in Wünschendorf durch den Bau neuer Lagerhallen an.