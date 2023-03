Hirsch Spedition aus Ellwangen weiht Neubau ein Die fünfte Generation übernimmt

Hannes Hirsch steigt in fünfter Generation in die Ellwanger Spedition Hirsch ein. Dies gab sein Vater Eugen Markus Hirsch bei der Einweihung eines Neubaus bekannt.

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste nahm Geschäftsführer Eugen Markus Hirsch im Ellwanger Industriegebiet Neunheim/Neunstadt im Ostalbkreis (Baden-Württemberg) einen Logistik-Neubau in Betrieb. Beide Lagerhallen umfassen rund 34.000 Quadratmeter und sind angebunden an die Autobahnen A7, A6 und A8. Der Logistik-Neubau erlaubt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, beispielsweise als Hochregallager oder als Konsignationslager.

Nachfolger in fünfter Generation

Besonders freute sich Hirsch darüber, dass sein Sohn Hannes in das Unternehmen eingestiegen ist und es in der fünften Generation fortführt. Hannes Hirsch ist 26 Jahre alt und studierte an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim Betriebswirtschaft mit der Fachrichtung Spedition, Transport und Logistik. Sein Ausbildungsbetrieb war die LTG-Landauer Transportgesellschaft Doll KG in Hockenheim. Nach dem Abschluss 2018 arbeitete er bei Emons und Gebrüder Weiss. Hannes Hirsch ist noch nicht offiziell Geschäftsführer, hat aber Prokura.

Foto: Olesja Brucker Hannes Hirsch steigt in fünfter Generation in die Ellwanger Spedition Hirsch ein. Dies gab sein Vater Eugen Markus Hirsch (links) bekannt.

(WHG)-Folie zur Absicherung des Grundwassers

Bereits 2019 ging anlässlich der 125-Jahr-Feier die erste Halle des Logistikzentrums in Betrieb. Diese ist äußerlich identisch mit der jetzt eingeweihten. Diese ist für Gefahrstoffe vorgesehen und mit hohen Sicherheitsanforderungen verbunden. So wurde im Untergrund der Halle eine Wasserhaushaltsgesetz-(WHG)-Folie zum Schutz des Grundwassers eingebaut. WHG-Folie weist eine Haltbarkeit von mindestens 200 Jahren auf. Beide Hallen verfügen über eine Photovoltaikanlage als Beitrag zum Klimaschutz.

Klassisches Kontraktlogistikgeschäft

Die jetzt eingeweihte Halle erfüllt alle aktuellen baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen, um in Zukunft auf 8.000 Quadratmetern Gefahrstoffen lagern zu können. Aber auch Lithium-Ionen-Batterien des Batterieherstellers Varta Consumer Batteries, der in Ellwangen und Dischingen etwa 50 Kilometer entfernt jeweils Produktionswerke unterhält. „Mit Varta Consumer Batteries handelt es sich um ein klassisches Kontraktlogistikgeschäft“, erklärt Hannes Hirsch gegenüber eurotransport.de. „Wir agieren als Pufferlager der Firma Varta Consumer Batteries, um tägliche und saisonale Spitzen abfangen zu können.“

Start mit Lithium-Ionen-Batterien

Momentan werden in dem Neubau noch die letzten Brandschutzvorrichtungen angebracht. Daher ist die Hirsch Spedition bislang mit Zink-Kohle- und Alkaline-Batterien gestartet. „Nachdem wir alle noch Sicherheitsbauten abgeschlossen haben, werden wir mit Lithium-Ionen-Batterien beginnen“, so Hannes Hirsch gegenüber eurotransport.de. „Wir rechnen mit der Fertigstellung in voraussichtlich drei bis vier Monaten.“

Grußworte sprachen neben Eugen Markus und Hannes Hirsch auch der Oberbürgemeister von Ellwangen, Michael Dambacher, Winfried Mack MdL sowie Andrea Marongiu vom Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg (VSL).