Herbrechtingen ersetzt den Standort Ulm Neues Cross-Dock Terminal von DB Schenker

DB Schenker hat ein neues Cross-Dock Terminal in Herbrechtingen bei Ulm in Betrieb genommen.

DB Schenker ist im Südwesten umgezogen: Ein neues Cross-Dock-Terminal in Herbrechtingen ersetzt die bisherige Landverkehrs-Geschäftsstelle Ulm. Der neue Standort ist in direkter Nähe zur Bundesautobahn A7 als Nord-Süd-Verbindung und zur A8 in der Verbindung Stuttgart-München.

Aufgestellt für weiteres Wachstum

„Wir haben mit unseren aktuellen Standorten in Deutschland und Europa eine sehr gute Dichte unseres Landverkehrsnetzes erreicht.“ sagt Ralf Többe, Head of Land Transport bei DB Schenker im Cluster Deutschland/Schweiz. „Durch Modernisierungen, Erweiterungen von Niederlassungen und Neubauten wie hier in Herbrechtingen steigern wir innerhalb dieses Netzes unsere Kapazitäten und Performance und stellen uns damit für weiteres Wachstum in Europa auf.“

„Durch die Verdoppelung der Terminalfläche auf 7.000 Quadratmeter haben wir unsere Be- und Entladeprozesse optimiert. Das gewährleistet einen besonders schnellen und pünktlichen Umschlag und schafft zugleich bessere Bedingungen für die Mitarbeitenden und natürlich auch unsere Fahrer," sagt Iris Steiner, Niederlassungsleiterin in Herbrechtingen.

Das Terminal hat eine Grundstücksfläche von 40.000 Quadratmeter und verfügt nach Unternehmensangaben über 2.000 Quadratmeter Büro- und Sozialfläche sowie rund 15.200 Quadratmeter befestigte Außenflächen sowie 74 Lkw-Rampen. Rund 100 DB Schenker-Mitarbeiter sind an dem neuen Standort beschäftigt.