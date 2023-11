Hellmann setzt Wachstumsstrategie fort Logistiker verstärkt sich in baltischen Staaten

Hellman ist in den baltischen Staaten durch die drei Partnerunternehmen bereits seit den Jahren 2007 und 2008 vertreten. Damit setzt das Unternehmen seine Wachstumsstrategie weiter fort und verstärkt sich auf dem baltischen Markt. Zudem erweitert der Logistiker so auch sein Netzwerk in Nord- und Osteuropa wie aus einer am Mittwoch verschickten Pressemitteillung hervorgeht.

Durch die Übernahme verfügt der Logistiker nun über alle Anteile der bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter, die weiterhin die Leitung der Landesgesellschaften innehaben sollen. Das ermögliche laut Hellmann eine nahtlose Weiterführung der Geschäftstätigkeiten und stellt auch sicher, dass die lokale Expertise für die Weiterentwicklung erhalten bleibt.

Erweiterung des Produktportfolios

Durch die vollständige Integration in das Hellmann-Netzwerk baut das Unternehmen so das Produktportfolio in den baltischen Staaten weiter aus. Davor hat sich die Dienstleistung vornehmlich auf den Straßentransport von Komplett- und Teilladungen fokussiert. Perspektivisch sollen damit auch andere Segmente ausgebaut werden.

Piotr Zaleski, Regional CEO von Hellmann East Europe, erzählt: „Der nord- und osteuropäische Markt spielt in der Strategie von Hellmann eine immer wichtigere Rolle. Die bisherigen Übernahmen in Europa in Verbindung mit den Akquisitionen im Baltikum ermöglichen es uns, unser strategisches Netzwerk zu erweitern, um schnellere und effizientere Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln“. Zudem mache die Erweiterung das Produktportfolio auch für Neukunden interessanter.