Im Oktober fuhr Gernot Schmid nach Angaben des Reifenherstellers Goodyear in seinem Lkw auf der AS 30 zwischen Raigering und Immenstadt in Bayern. Plötzlich stießen an einer Abzweigung vor ihm zwei Pkw mit hoher Geschwindigkeit zusammen. Einer der Pkw-Fahrer hatte beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Pkw übersehen. Sein Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der andere Wagen kam auf der Straße zum Stehen. Schmid reagierte demnach sofort und blockierte mit seinem Lkw die Straße. „Die 32 Tonnen meines Lkw hätten verhindert, dass weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle fahren“, erklärt der 47-Jährige.

Im Anschluss kümmerte er sich zusammen mit einer Krankenschwester, die auch zufällig vor Ort war, um die schwer verletzten Insassen. „Zum Glück waren die Rettungskräfte gefühlt innerhalb von Minuten da und nahmen sich den vier Unfallopfern an“, sagt Schmid. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, Sanitätern sowie zwei Rettungshubschrauber aus dem Umland waren rund vier Stunden im Einsatz, bis die Straße wieder für den Verkehr freigegeben wurde.