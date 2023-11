GXO repariert, GXO tauscht aus ServiceTech in Deutschland ausgeweitet

Kontraktlogistiker GXO weitet sein Angebot namens GXO ServiceTech in Deutschland aus. Was das Unternehmen alles in Dormagen bei Düsseldorf repariert und was das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun hat.

GXO ServiceTech ist spezialisiert auf Reparaturen, Upgrades und Retouren von Unterhaltungselektronik. Nun weitet der Kontraktlogistiker diesen Service in Deutschland weiter aus. In Dormagen bei Düsseldorf ging das Unternehmen dazu in einem 30.000 Quadratmeter großen Shared-User-Lager an den Start.

GXO hat Unterhaltungselektronik im Fokus

Der Reparatur- und Retourenservice für Unterhaltungselektronik GXO ServiceTech richtet sich sowohl an Händler als auch indirekt an Endkunden: „Unsere Expertise in den Bereichen B2B-Retouren und B2C-Services wird für Einzelhändler und Hersteller auf dem deutschen Markt eine entscheidende Rolle spielen“, sagt Richard Costello, Geschäftsführer von GXO ServiceTech.

Was GXO ServiceTech beinhaltet

Das Angebot GXO ServiceTech ist vielfältig. Es umfasst Reparaturen, Upgrades und Aufarbeitung, Datenbereinigung und sichere Entsorgung, Kundendienst-Callcenter, Gewährleistungsmanagement, Lagerung, Logistik, Akkreditierung und Wiederverkauf. GXO ServiceTech ist nach Unternehmensangaben derzeit an mehreren Standorten in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden tätig und wickelt Bestellungen, Reparaturen und Rücksendungen im Direktvertrieb sowie im Einzelhandel ab.

Vom Laptop über den Fernseher bis zum Handy

Nach eigenen Angaben hat GXO ServiceTech im Jahr 2022 mehr als 1,5 Millionen Geräte der Unterhaltungselektronik repariert, darunter Laptops, Fernsehgeräte, Bildschirme, Mobil- und Spielgeräte sowie Haushaltsgeräte. Durch die Zusammenarbeit mit den Herstellern gewährleistet GXO, dass nur Originalteile sowie zugelassene Software zum Einsatz kommen – und so die Garantie erhalten bleibt.

