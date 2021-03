Güttler Logistik sammelt positive Erfahrungen mit dem Citysattel. So fällt die erste Zwischenbilanz mit den vier Fahrzeugen von Krone in der Distribution aus.

Wer ist der Verteilerchampion? Löst ein Solo-­Lkw, ein Transporter, ein Lkw mit Tandemanhänger oder gar ein Sattelzug die Transportaufgaben auf der letzten Meile am besten? Und ist im Fall des Sattelzugs der konventionelle Trailer mit 13,6 Lademetern oder ein kompakter Citysattel mit 11 Lademetern die bessere Wahl? Es kommt – wie so häufig – darauf an. Von Vorteil ist es in jedem Fall, wenn man wie Güttler Logistik aus Hof (Saale) Vertreter aller genannten Spezies im Fuhrpark hat.

Fahrer tun sich leichter als mit anderen Fahrzeugen

Die Wahl des Disponenten hängt sicherlich vom Einsatz ab – von Ladegut, Kundenwünschen, Gegebenheiten vor Ort und Topografie. Ein weiterer Punkt rückt aber immer mehr in den Fokus und ist der Grund dafür, dass die Verantwortlichen bei Güttler Logistik auch den Citysattel ins Rennen um das beste Verteilerkonzept geschickt haben. Das Zauberwort heißt „Fahrer“. „Wie die gesamte Branche tun auch wir uns mit der Fahrerrekrutierung schwer“, sagt Geschäftsführer Johannes Reuther im Gespräch mit der Fachzeitschrift trans aktuell. Noch schwerer sei es, Fahrer zu finden, die einen Zwölftonner mit Tandemhänger durch den Stadtverkehr manövrieren können. 15 bis 20 Stopps sind pro Tour an der Tagesordnung. Es gilt, das Gespann nicht nur lenken zu können, sondern es auch technisch zu beherrschen. Soll heißen: An- und Abhängen, Druckluftschlauch anschließen oder Bremse öffnen wollen gelernt sein. „Das alles fällt bei einem Citysattel weg“, erzählt Reuther und hat damit auch schon einen großen Vorteil des hierzulande ungewöhnlichen Fahrzeugkonzepts genannt.

Auf den Citysattel aufmerksam wurde Reuther bei einem Partnertreffen von Logistikunternehmer Ewald Raben. Er gewährte Einblicke in den niederländischen Markt, wo das Fahrzeug wie auch in der Schweiz deutlich häufiger auf der Straße anzutreffen ist. Ob in Amsterdam, Bern oder Hof: Durch die gelenkte Achse mit Zwillingsbereifung ist der kompakte Sattel im Stadtverkehr wendig und gelenkig. Er ist mit jeder Sattelzugmaschine kombinierbar, sofern sie einen Ladeanschluss für die Hebebühne hat. Ein weiterer Vorzug gegenüber dem Koffer-Lkw mit Koffer-Tandemanhänger ist, dass der Einachser in Planenausführung auch seitlich beladen werden kann.Hinsichtlich der Nutzlast muss er sich ebenfalls nicht verstecken: Dem Zwölftonnergespann ist er um mindestens eine Tonne überlegen. Zwar fällt der Laderaum geringer aus, dafür punktet der Citysattel mit einem für den Fahrer einfacheren Handling, weil wie beschrieben kein An- und Abhängen nötig und die Durchlademöglichkeit mit Hebebühne immer gegeben ist.

Rund ein halbes Jahr nach ihrer Aufnahme in die Güttler-Nahverkehrsflotte machen die vier Profi-Liner-Citysattel des Aufliegerherstellers Krone also eine gute Figur. „Die Fahrer sind begeistert“, betont Reuther. Die Subunternehmer kämen prima mit den Fahrzeugen klar. „Auch die Disponenten sind inzwischen Citysattel-Fans“, sagt der 58-Jährige. Am Anfang habe es eine gewisse Skepsis gegeben, räumt der Firmenchef ein. Mit diesen Fahrzeugen fällt man schließlich auf – so ist er in der Region also gleichermaßen ein Vorreiter wie ein Exot. „In Hof sind wir das einzige Unternehmen, das dieses Konzept so im Einsatz hat“, sagt der diplomierte Maschinenbau­ingenieur.

Güttler Logistik überarbeitet Verteilgebiete für Citysattel

Das besondere Fahrzeug stellt auch besondere Anforderungen, will man es bestmöglich nutzen. Deshalb hat die Spedition ihre Verteilgebiete in Marktredwitz, Plauen, Coburg und Hof, wo der Citysattel unterwegs ist, überarbeitet und bestmöglich an das Fahrzeugkonzept angepasst. „Wo früher ein Trägerfahrzeug mit 24 Tonnen Nutzlast und zwei Verteiler mit je 4,5 Tonnen Nutzlast zum Einsatz kamen, sind nun zwei Citysattel und ein 3,5-Tonner mit einer Tonne Nutzlast tätig“, erläutert Reuther. Der Transporter sei „der Lumpensammler“, weil er Kleinstmengen aufnehme – auch Güttler Logistik spürt den Anstieg von B2C-Sendungen infolge des boomenden Onlinehandels.

Als ausgemacht gilt aber auch, dass der Citysattel nicht der Generalist für alle Transportaufgaben ist. Das wird deutlich, wenn man sich mit den Mengen- und Kundenstrukturen auseinander­setzt: Güttler Logistik ist Stückgutpartner von ­Online System­logistik und ­Raben sowie Teilladungspartner (Part Load) von Elvis. 350 Sendungen dieser drei Partner liefert der Güttler-Verteilerverkehr täglich aus, im Schnitt sind es 1,3 Sendungen pro Empfänger. Beim Einspeisen in die Netze aber ergibt sich ein anderes Bild. „Da holen wir 80 Prozent bei sechs bis sieben Großkunden ab“, berichtet Johannes Reuther, der mit seiner Frau Karin Güttler-Reuther das 1902 gegründete Familienunternehmen mit seinen knapp 200 Mitarbeitern führt. Hier stößt der kompakte Auflieger bei schweren Drehteilen oder Gebinden und Nutzlasten von 15 bis 17 Tonnen an seine Grenzen und erhält deswegen von der Dispo Unterstützung durch konventionelle Sattelauflieger.

Welche Kunden, Ladegüter und Adressen für den Citysattel infrage kommen, hält die Dispo minutiös in der Speditionssoftware fest. Auch solche Informatio­nen helfen – neben anderen Parametern wie den Betriebskosten – in der kritischen Analyse, wer am Ende der wahre Champion auf der letzten Meile ist.

Der Citysattel hat – so viel steht bei Güttler Logistik fest – jedenfalls gute Chancen, sich dauerhaft in der Flotte zu halten. Noch steht eine genaue Analyse der Verbräuche und Kosten aus. Doch Logistikunternehmer Reuther kann sich gut vorstellen, in nächster Zeit noch ein, zwei weitere der wendigen Auflieger in den Fuhrpark zu integrieren.

Das Unternehmen

Güttler Logistik aus Hof (Saale) beschäftigt knapp 200 Mitarbeiter und ist im Jumbo-Bereich (mit Mitnahmestaplern) sowie im Stückgut tätig. Das Unternehmen betreibt 10.000 Quadratmeter Lagerfläche (7.000 Quadratmeter Logistik, 3.000 Quadratmeter Umschlag) und setzt im Jahr 26,5 Millionen Euro um. Geschäftsführende Gesellschafter sind zu gleichen Teilen die Eheleute Karin Güttler-Reuther (57) und Johannes Reuther (58). Ihre Söhne Christian (25) und Julius (22) sind ebenfalls schon bei Güttler Logistik tätig

Das 1902 gegründete Unternehmen setzt 82 eigene Lkw ein, unter anderen Volumenfahrzeuge wie Jumbo-Gliederzüge, Megatrailer oder Lang-Lkw, fünf vom Typ 1, drei vom Typ 3. Es ist Mitglied der Teilladungssparte von Elvis sowie Partner der Netzwerke von Online Systemlogistik und Raben.

