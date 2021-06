Gruber Logistics hat im italienischen Sadobre (Südtirol) eine Biogas-Anlage in Betrieb genommen. Die Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gruber Logistics, der auf emissionsarme Kraftstoffe spezialisierten HAM Group sowie dem Autohofbetreiber APS Fuels (Autoporto Sadobre). Die Initiative, den Transportüber den Brenner klimaneutral abzubilden, unterstützen daüber hinaus der Lkw-Hersteller Iveco der der Hausgerätehersteller Electrolux, einer der Kunden von Gruber Logistics.

Einzigartige Bio-LNG-Tankstelle

Das Neuartige an der Anlage in Sadobre ist, dass hier der Biokraftstoff in reiner Form, also komplett von fossilem Kraftstoff getrennt, verfügbar ist. „Bislang wird Bio-Gas entweder mit normalem Methan zusammen ins Netz eingespeist und dann verflüssigt oder zu Tankstellen gebracht und dort mit fossilem Kraftstoff gemischt. Durch eine komplett separate bereitgestellte Tankinfrastruktur sind wir heute die Einzigen in Europa, die reinen Biokraftstoff anbieten können", erklärt Roberto Padovani, Inhaber der Tankstelle.

Durchgängig klimaneutraler Transport

„Die Zukunft, die wir uns vorstellen, ist eine, in der durchgängig klimaneutrale Kraftstoffe und Antriebe eingesetzt werden, und zwar nicht nur im Kurzstrecken-Transport, sondern gerade auch im Langstrecken-Lkw-Transport und im kombinierten Verkehr“, sagt Martin Gruber, Geschäftsführer der Gruber Logistics. Bis Ende des Jahres will er bereits 100 Iveco S-Way NP in seiner Fahrzeugflotte haben.

