Der polnische Logistikkonzern steht vor dem Aus. Der 1956 gegründete ehemalige Monopolist gehört, vorbehaltlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden, schon bald zu Geodis. Noch hält der Investor Kulczyk Holding die Anteile. Mit von der Partie ist dabei auch die Investmentfirma Innova Capital, die wiederum dem französischen Käufer bei der Finanzierung unter die Arme greift.

Geodis will in Polen wachsen

„Diese Akquisition ist ein wichtiger Schritt vorwärts, um die Präsenz von Geodis in dieser Region zu festigen, die wir als strategisch für die Entwicklung des Konzerns betrachten“, sagt Marie-Christine Lombard, Chief Executive Officer von Geodis. Zudem verfüge Pekaes über eine hervorragende geografische Abdeckung vor Ort. „Unsere ergänzenden Kundenportfolios und unsere kombinierten Fähigkeiten ermöglichen es uns, polnischen Unternehmen umfangreiche internationale Möglichkeiten zu bieten, während unsere Kunden von der Expertise von Pekaes in Polen, dem drittgrößten Logistikmarkt in Europa, profitieren werden“, erklärt Lombard.

Internationale Transporte im Visier

Pekaes ist vornehmlich in den Bereichen Komplett- und Teilladung unterwegs. Wenn Krzysztof Kulig, Senior Partner bei Innova Capital, also von einer „mutigen Expansion von Pekaes auf dem herausfordernden polnischen und internationalen Logistikmarkt“ spricht, welches „das Interesse von Geodis weckte, lässt das tief blicken. Und auch Olivier Royer, Executive Vice President für den Bereich Geodis Road Transport, spricht von Logistikservices „für Polen und dessen Nachbarländer“. Zu guter Letzt freut sich Maciej Bachman, Chief Executive Officer von Pekaes, „unseren Kunden eine globale Abdeckung in Kombination mit einem leistungsstarken Logistik- und Transportnetzwerk zu bieten.“ Letztlich hatte Bachmann den Nachbarstaat Deutschland ohnehin immer als Schlüsselmarkt bezeichnet.

Das Auf und Ab von Pekaes

Pekaes wurde 1958 gegründet und war zunächst auf Straßentransporte spezialisiert und hier auch quasi Monopolist. Mit der Marktöffnung Polens geriet Pekaes allerdings 1996 in finanzielle Not und es begann eine turbulente Zeit für das Unternehmen, das sich erst an den Wettbewerb in einer Marktwirtschaft gewöhnen musste. 2004 ging der Logistiker schließlich an die Börse und damit begann eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile bereibt Pekaes nach eigenen Angaben eines der führenden FTL- und LTL-Netzwerke in Polen für palettierte Fracht. Mit 20 Niederlassungen im Heimatmarkt wickelt das Unternehmen alle nationalen und internationalen Ströme von rund 10.000 aktiven Kunden ab. Der Dienstleister bietet zudem intermodale Straßen-Schienen-Transporte an und ist in der Kontraktlogistik tätig. an. Pekaes beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter, die wohl alle von Geodis übernommen werden.