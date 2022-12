Geodis expandiert in Aurach Logistikzentrum in der Region Nürnberg startet

Geodis nimmt in Aurach im Landkreis Ansbach eine Multi-User-Logistikanlage in Betrieb. Was das Unternehmen auf den 33.000 Quadratmetern Fläche für die Region Nürnberg so alles bewegen will.

Geodis hat in Aurach in der Region Nürnberg eine 33.000 Quadratmeter große Multi-User Logistikanlage eröffnet. Die neue Anlage bietet unter anderem 26.757 Europaletten-Stellplätze im Hochregallager sowie 9.000 Quadratmeter Blocklagerfläche. Nach eigenen Angaben will Geodis sich so den Marktzugang zu einer der wirtschaftsstärksten Regionen in Bayern sichern und setzt als globaler Transport- und Logistikdienstleister seine europaweite Expansion weiter fort.

Geodis positioniert sich im E-Commerce

In Aurach sind rund 100 neue Arbeitsplätze entstanden. Neben den 75 Beschäftigten im Lager sind 25 Mitarbeitende in der Verwaltung und im Management unter der Leitung von Niederlassungsleiter Bernd Feyerabend tätig. Mit 28 Laderampen sowie 4 ebenerdigen Toren bietet das Geodis-Logistikzentrum für Kunden aus dem Bereich E-Commerce einen Servicen für die Distribution von beispielsweise Elektro-Großgeräten, Unterhaltungselektronik und Möbeln. „Verkehrstechnisch ist unser neues Logistikzentrum in Aurach direkt an die Bundesautobahn A6 angebunden, der Teil der wichtigen Fernverbindung Paris-Prag ist“, erklärt Antje Lochmann, Geschäftsführerin von Geodis Contract Logistics in Deutschland.

