Die neue Tochtergesellschaft heißt UPS Flight Forward und soll kommerzielle Lieferungen per Drohne zum Schwerpunkt haben. Nach Angaben von UPS wurde bereits bei der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA eine Zertifizierung für den Einsatz kommerzieller Drohnen beantragt.

Drohnenflüge außerhalb der Sichtlinie des Piloten

„Damit ist UPS auf dem besten Weg, eines der ersten vollständig zertifizierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu werden, das kommerzielle Routine-Flüge per Drohne in seiner Operation durchführt“, heißt es einer Mitteilung. Die Zertifizierung lege den Grundstein für Drohnenflüge außerhalb der Sichtlinie des Piloten sowie für Tag- und Nachtflüge. Solche Flüge seien in den USA stark reglementiert und würden nur in Ausnahmefällen genehmigt.

Nach eigenen Angaben stellt UPS in den USA in engen Rahmen bereits Sendungen im Bereich Gesundheitswesen zu. Dabei übernehmen in Raleigh in North Carolina Drohnen den Transport von medizinische Proben und ergänzen damit den Bodenkurierdienst. Dieser Drohnen-Lieferservice soll auf andere Krankenhäuser oder Campus-Umgebungen ausgeweitet werden.