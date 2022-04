Ihre Flotte an Oberleitungs-Lkw ist komplett: Die Spedition Bode hat nun alle fünf Elektro-Hybridfahrzeuge im Einsatz. Was gut läuft und wo es Verbesserungsbedarf gibt.

Wer ihn sieht, zückt das Handy. Detlev Gramkow ist bereits das dritte Jahr im Oberleitungs-Lkw auf der A1 in Schleswig-Holstein unterwegs. Doch der Glamourfaktor fährt offenbar immer noch mit. „Wenn Autos mich überholen, machen die Beifahrer häufig Bilder oder filmen“, berichtet der Fahrer der Spedition Bode aus Reinfeld (Kreis Stormarn). Er stört sich nicht daran. „Ich finde das eher lustig.“ Auch weiterhin wird er auf das Fahrzeug mit dem Geweih auf dem Dach angesprochen und gibt bereitwillig Auskunft.

Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Das Fahrzeug ist in Deutschland ein Exot: Bislang nur 15 Erprobungsfahrzeuge gibt es beim Lkw-Hersteller Scania, die auf den drei Pilotstrecken in Hessen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg im Einsatz sind. Vier weitere verkehren als Testfahrzeuge bei Scania beziehungsweise der Konzernmutter VW.

Oberleitungs-Lkw pendelt zwischen Reinfeld und Lübeck

Bei der Spedition Bode trat ein Scania R 450 im Dezember 2019 seine Jungfernfahrt an. Bei diesem Fahrzeug ist es nicht geblieben. Im März hat das Unternehmen seine im Rahmen des Feldversuchs geplante Flotte komplettiert: Fünf Scania-Elektro-Hybridfahrzeuge mit Stromabnehmern sind seitdem im Pendelverkehr zwischen dem Bode-Logistikzentrum in Reinfeld und dem Hafen beziehungsweise Güterbahnhof in Lübeck unterwegs. Gramkow fährt – wie seine Kollegen – die Strecke in der Regel fünfmal am Tag. Insgesamt sieben Fahrer hat Geschäftsführer Kai Bode für die Fahrzeuge schulen lassen.