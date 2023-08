Führungswechsel bei Logistikdenstleister Ingo Brauckmann neuer CEO bei Loxxess

Der 53-jährige Ingo Brauckmann steht als neuer Chief Executive Officer dem Vorstand der Loxxess vor und leitet künftig das gesamte operative Geschäft des Logistikdienstleisters mit Sitz in Tegernsee. Die bisherigen Vorstände, die Gesellschafter Dr. Claus-Peter Amberger und Christina Thurner, wechseln in den Aufsichtsrat und Beirat.

Externer Logistik-Manager für das Familienunternehmen

„Mit Ingo Brauckmann übernimmt ein international erfahrener Logistik-Manager das operative Steuer bei Loxxess. Wir freuen uns sehr, dass er mit seinen Impulsen und seiner Erfahrung unseren erfolgreichen Weg weiter fortsetzen und bereichern wird“, sagt Dr. Claus-Peter Amberger, Sohn des Loxxess-Gründers Peter Amberger.

„Wir bewegen uns in dynamischen Märkten mit vielen Chancen. Das Ziel des weiteren Ausbaus unserer Strukturen ist es, das Unternehmen für Kunden und Mitarbeitende bestmöglich in die Zukunft zu führen. Damit tritt Loxxess gestärkt und bestens gerüstet in die nächste erfolgreiche Ära ein. Gleichzeitig werden wir unseren familiären Charakter auch für die nächste Generation bewahren“, sagt Christina Thurner, Tochter des Loxxess-Gründers Peter Amberger.

Mit Ingo Brauckmann übernimmt ein externer Logistik-Manager die operative Führung des Familienunternehmens, Dr. Claus-Peter Amberger und Christina Thurner wollen aber laut einer Pressemitteilung über Aufsichtsrat und Beirat gemeinsam mit dem CEO und der Geschäftsleitung weiterhin die strategische Entwicklung des Familienunternehmens lenken. Ihr Fokus liege unter anderem darauf, künftige Beteiligungen und Partnerschaften anzubahnen, die Aktivitäten innerhalb Europas mit neuen Standorten und Immobilien zu erweitern sowie Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung innerhalb der Branchen und darüber hinaus zu betreiben.

Erfahrungen unter anderem in der Kontraktlogistik

Brauckmann war zuletzt als Executive Vice President Contract Logistics Europe für das Kontraktlogistikgeschäft von DB Schenker in Europa verantwortlich. Davor bekleidete der Wirtschaftsingenieur und Master of Science Logistics Führungspositionen etwa bei Henkel, DHL, der Berner Group oder thyssenkrupp, unter anderem auch in Schweden sowie in UK.