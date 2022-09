Frankreich-Tour 2022 Besuch bei Michelin in Clermont-Ferrand

06.09.2022 Alexander Fischer

Am Montag wurden die Teilnehmer von Michelin in 4 Gruppen eingeteilt und von ebenso vielen Busen abgeholt. Folgende 4 Programmpunkte standen an: Der Besuch des Hauptquartiers, der Besuch des Michelin-Museums, das Mittagessen im Rugby-Stadion mit Blick auf das Spielfeld und ein Einblick in das Testzentrum mitsamt Teststrecke von Michelin.

Mit eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass es ohne Gummibäume bei der Reifenherstellung nicht geht. Die Bäume können ab dem Alter von 7 Jahren für 18 Jahre "gemolken" werden. Die Stämme der Bäume werden angeritzt, wodurch für 6 Stunden das Latex des Baumes in die entsprechenden Gefäße fließt. Dieser Vorgang wird alle 3 Tage wiederholt. In seinem Lebenszyklus liefert ein einzelner Baum Naturkautschuk für 4 LKW-Reifen.

Ein weiteres Highlight war das Michelin-Museum, das uns durch die gesamte Firmengeschichte von Michelin führte und spannende Exponate aus allen Epochen beinhaltete. Beim Mitagessen wurden wir von Jean-Michel Guillon, ehemaliger Verkaufschef Michelin Deutschland und nun Präsident des ASM Clermont-Auvergne begrüßt und empfangen.

Nach vielen tollen Eindrücken kehrten die Teilnehmer zurück an die Rennstrecke und verbrachten einen tollen Abend mit Markus Bast (Managing Director B2B DACH) von Michelin.