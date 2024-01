Ford Trucks auf Erfolgskurs F-Line-Lkw starten 2024

Der Generalimporteur von Ford Trucks in Deutschland hat das Geschäftsjahr 2023 mit der Übergabe des 1.000sten F-Max abgeschlossen. Das Jubiläumsfahrzeug startete demnach am 21. Dezember bei der Spedition Wiek aus Hamburg in den Dienst. Seit dem Markeintritt 2021 kann F-Trucks Deutschland damit laut eigener Angaben auf kontinuierlich steigende Auslieferungszahlen zurückblicken.

Holger Hahn: Stolz auf 1.000 Fahrzeuge

"Wenn man überlegt, seit wann wir am Markt sind und wie jung im Vergleich zu den etablierten Anbietern, dann sind 1.000 Fahrzeuge in zwei Jahren am Markt etwas, auf das man wirklich stolz sein kann. Das Jahr 2023 war für die gesamte Branche wirklich kein leichtes. Umso mehr freuen wir uns, dass wir auch in diesem schwierigen Marktumfeld kontinuierlich steigende Verkaufszahlen haben und mit dieser schönen runden Zahl in die Weihnachtsfeiertage gehen konnten," erklärt Holger Hahn, General Manager bei F-Trucks Deutschland.

Breites Angebot an Lkw der F-Line

Auch 2024 stehen die Zeichen für den jungen Marktteilnehmer derweil weiter auf Wachstum: F-Trucks Deutschland will die letzten Lücken im Servicenetz füllen und zugleich mit der Ford Trucks F-Line eine zweite Baureihe an den Start bringen. Die Lkw der F-Line können als 4x2-, 6x2- und 8x2-Fahrgestelle konfiguriert werden, dazu sind 4x2- und 6x4-Zugmaschinen und 6x4- und 8x4-Baufahrzeuge zu haben. Als Vorbereitung für die Markteinführung werden laut F-Trucks Deutschland schon bald die ersten Kundenservice-Schulungen angegangen. Im Laufe des Jahres sollen dann die ersten Fahrzeuge der F-Line auf den Straßen in Deutschland zu sehen sein.

