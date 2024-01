Volvo VNL Premiere Ein Traum von einem Truck

Volvo Trucks hat sein neues amerikanisches Hauber-Flaggschiff enthüllt. Die frische VNL-Generation mit mächtiger Front soll komfortabel und sicher sein wie nie. Und auch in Sachen Verbrauch gibt es große News.

Mit maximal theatralischem Soundtrack hat Volvo Trucks seinen neuesten Langstrecken-Hauber für die USA ins Rampenlicht gesteuert. Die ersten Bilder zeigten die Sattelzugmaschine bei gewagten Fahrmanövern über einen ausgetrockneten See, selbstverständlich mit entsprechender Staubfahne. Die Botschaft also ist klar: Der neue VNL soll mächtig Staub aufwirbeln. Volvo Trucks sieht in seiner Premiere nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära. Der Hauber sei designt, um alles zu ändern und die Transportindustrie zu transformieren.

VNL-Neustart auf einem leeren Blatt Papier

"Wir haben dieses Projekt mit einem leeren Blatt Papier begonnen und die Trends und Veränderungen, die sich auf die Branche und die Bedürfnisse unserer Kunden auswirken werden, einschließlich der Nachhaltigkeits- und Transportanforderungen der Zukunft, gründlich analysiert", erklärte Peter Voorhoeve, Präsident von Volvo Trucks in Nordamerika. "Als wir 1996 die erste Generation des Volvo VN auf den Markt brachten, setzte sein unkonventioneller aerodynamischer Karosseriestil einen neuen Standard für die nordamerikanische Lkw-Industrie. Wir haben 2007 das Undenkbare geschafft, als wir I-Shift in Nordamerika eingeführt und den Übergang der Branche zu automatisierten Schaltgetrieben vorangetrieben haben. Während wir den brandneuen Volvo VNL auf den Markt bringen, freuen wir uns, erneut Innovationen vorzustellen, die die Zukunft der Transportbranche in den kommenden Jahren prägen werden."