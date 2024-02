Ford F-Max Select Sondermodell im Kommen

Der Generalimporteur von Ford Trucks – F-Trucks Deutschland – öffnet ab sofort die Bestellbücher für ein neues F-Max Sondermodell. Der F-Max Select ist zweifarbig lackiert, zur Grundfarbe Black Agate gesellt sich ein edler Bronze-Ton um die Front- und Seitenscheiben. Auch die Außenspiegelgehäuse und Akzente an den Seitenverkleidungen stechen in Bronze hervor, während die LED-Scheinwerfer, Trittstufen und Stahlfelgen wiederum in einem tiefen Schwarz gehalten sind.

Im Interieur ist der F-Max Select ebenfalls an Details in Bronze zu erkennen. Türgriffe und Lenkrad tragen den Farbton, außerdem die Ziernähte an den luftgefederten Select-Sitzen und die Dekorleiste auf dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Hier ist zudem eine Plakette eingelassen, die die Seriennummer des jeweiligen Sondermodells zur Schau trägt.

Umfangreiches Assistenz-Paket

In Sachen Sicherheit ist der F-Max Select unter anderem mit adaptivem Fernlicht, Toter-Winkel-Warner, Kollisions-Assistent mit Fußgänger-Erkennung, Müdigkeitserkennung, GPS-Tempomat mit Stop&Go-Funktion, aktivem Spurhalteassistent, Reifendruck-Kontrollsystem und einer automatischen Verkehrszeichenerkennung auf Höhe der Zeit. Mehr noch: Sogar eine technische Vorbereitung für ein Alkohol-Interlock-System ist Serie.

Wer Interesse am neuen Ford F-Max Select hat, sollte sich aber beeilen: Das Sondermodell ist weltweit auf 400 Exemplare limitiert und ab sofort bestellbar. Wie viele F-Max Select insgesamt nach Deutschland gehen werden, ist laut F-Trucks Deutschland dazu aktuell noch offen.

