Der bisherige Finanzvorstand von Hellmann Worldwide Logistics, Dr. Michael Noth (rechts), verlängert seinen in diesem Jahr auslaufenden Vertrag nicht und verlässt das Unternehmen. An seine Stelle rückt Martin Eberle (links), der neuer Chief Financial Officer (CFO) wird. Der 48-jährige Schweizer wird die Aufgabe im Frühjahr übernehmen und zukünftig zusammen mit dem CEO, Reiner Heiken, den Vorstand von Hellmann bilden.

Martin Eberle kommt von Kühne + Nagel

Martin Eberle, der seine Karriere im Bankwesen bei der UBS begann, blickt nach Informationen von Hellmann auf mehr als 20 Jahre Finanzerfahrung in der Logistikbranche zurück. Für seinen bisherigen Arbeitgeber, Kühne + Nagel, hatte er verschiedene leitende Positionen im Finanzmanagement in Europa, Asien und dem Mittleren Osten inne. Zuletzt war er bei Kühne + Nagel im Headoffice in Schindellegi als Global Head of Accounting and Controlling tätig.