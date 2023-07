Fiege für Continental auf Tour Zusammenarbeit bei Reifen ausgeweitet

Fiege und Continental bauen ihre Zusammenarbeit aus. Der Reifenhersteller aus Hannover setzt für die Belieferung seiner Kunden in Süddeutschland ab sofort am Standort Bellheim in Rheinland-Pfalz auf Fiege als Logistikdienstleister. Neben der Lagerhaltung übernimmt Fiege dabei auch die Distribution der Pneus.

Besserer Service durch eigene Flotte

„Vom Standort Bellheim aus gewährleisten wir die kontinuierliche Versorgung der Continental-Kunden in Süddeutschland auf hohem Niveau und können einen noch besseren Service bieten“, erklärt Christian Thiemann, Managing Director des Geschäftsbereichs Industry & Tires bei Fiege. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf der Direktauslieferung mit einer eigenen Fahrzeugflotte für den Nahverkehr.

Fiege testet E-Sprinter für weniger CO₂

Um die CO₂-Emissionen zu reduzieren, testen Fiege und Continental in einem Pilotprojekt den Einsatz von E-Sprintern für die Reifenauslieferung. Die Reichweite der Fahrzeuge betrage zwischen 130 und 150 Kilometern. „Der Testlauf per E-Sprinter ist ein spannendes Projekt, bei dem wir wertvolle Erfahrungen sammeln möchten, wie wir unsere Logistikprozesse in Zukunft noch nachhaltiger gestalten können“, sagt Thiemann.