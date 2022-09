Europa Truck Trial 2022 Finale in Lauchheim – das sind die Meister

Der Sonntag hat die guten Zuschauerzahlen des Samstags noch einmal deutlich getoppt. Kein Wunder! Wer will sich schließlich an diesem perfekten Spätsommertag den großen Showdown im Europa Truck Trial entgehen lassen? Die Sektionen an sich waren zwar teilweise recht kommod gesteckt, sodass es bereits am Samstag den einen oder anderen Nuller gab. An anderen Stellen wurde den Trialern aber ihr ganzes Geschick abverlangt.

Foto: Markus Bauer Das sind die Sieger in Lauchheim: Kat 2: Team Heidenreich Trucksport 4x4, Kat 3: BFS Trucksport Team 1, Kat 4: HS-Schoch Hardox Truck Trial Team, Kat P: JCCMog

Absoluter Einsatz zum Finale

Und man konnte es spüren: Zum Finale wollten die Teams nochmal alles geben. Wie beispielsweise Inga Kreyenberg im Vierachser-Mercedes an der Steilauffahrt in Sektion 23. Obwohl die Crew im Truck sie darauf hingewiesen hat, dass ein erneuter Versuch natürlich Strafpunkte für den Richtungswechsel nach sich zieht und oben am Hang nicht mal direkt ein Tor zu fahren wäre, gab sie dem Stern maximal die Sporen und prügelte den Benz im zweiten Anlauf sehr zur Freude der Fans den Steilhang hinauf. Ebenso viel Sportsgeist bewies auch das Team BF71 aus Frankreich, ebenfalls unterwegs im Vierachser-Mercedes. Obwohl der Truck mit gebrochenem Rahmen mehr als waidwund unterwegs war, fuhren sie zumindest noch eine Parade durch die Sektionen. Wenigstens den Fans zeigen, dass man noch dabei ist. „Wir haben auch einen Rahmenbruch“, grätscht da Tobi Löffler vom HS-Schoch Hardox Truck Trial Team ein. Doch immerhin konnten die Lokalmatadoren das Achspaket mit der Kraft der Spanngurte soweit fixieren. „Daheim in der Werkstatt können wir aber das ganze Ding erstmal komplett auseinandernehmen.“

Europa Truck Trial 2022 Final-Samstag in Lauchheim-Hülen

Er kann es noch!

Bei den Dreiachsern sollten eigentlich Truck Sport Borzym und Team Alsace Truck das Rennen um den Europameistertitel unter sich ausmachen. Haben sie auch. Doch keiner von beiden konnte den Laufsieg in Lauchheim für sich verbuchen. Den schnappte sich nämlich das BFS Trucksport Team 1 mit Marc Stegmeier und Schwester Alexandra. Eigentlich wollten die Crailsheimer ja gar nicht mehr starten, aber wenn es schon einen Lauf fast vor der Haustür gibt… Und dabei zeigte Marc gleich: Er kann es noch! Mit knapp 80 Fehlerpunkten Vorsprung liegt er am Ende vor Jan und Nicola Borzym. Damit wäre auch das teaminterne Duell entschieden. BFS 2 mit Jan Plieninger am Steuer hat zu allem Übel auch noch Pech mit einem platten Reifen. So bleibt am Schluss nur der sechste Rang.

Foto: Markus Bauer Familienstolz: Marc und Alexandra Stegmaier holen sich den Sieg bei ihrem einzigen Start in dieser Saison.

Wer hat in der Meisterschlacht das Rennen gemacht?

Bei den Zweiachsern sah die Ergebnistabelle vor dem Lauf in Lauchheim extrem eng aus. Nur zwei Punkte trennten Minimog und Racing Team Avia Future. Am Ende holen sich die Franzosen im Unimog den Titel vor den tschechischen Avia-Piloten.

Bei den Dreiachsern haben zwar beide Kontrahenten alles gegeben, doch am Ende siegt Erfahrung und altgediente Ostblocktechnik bei Truck Sport Borzym über den Unimog von Team Alsace Truck.

In der Kategorie IV bestand ja ohnehin nur noch eine theoretische rechnerische Chance für Rudi Reicher, Marcel Schoch den Titel abzunehmen. Doch bereits am Samstagabend war eigentlich klar, dass die Lokalmatadoren einen Steinwurf von der heimischen Werkstatt den elften Meisterpokal in Empfang nehmen dürfen. Und spätestens am Sonntag fuhr Marcel Schoch vor allem für die Fans im Lauchheimer Steinbruch mit vollem Einsatz und auch der ein oder anderen Drifteinlage.

Die Schlacht bei den Prototypen war ohnehin bereits geschlagen. Dennoch hat sich das Team JCCMog nicht auf den Lorbeeren ausgeruht, sondern auch am Sonntag noch eine tolle Show für die Fans abgeliefert.

Die Ergebnisse des vierten Laufs im Europa Truck Trial 2022 in Lauchheim-Hülen

Kategorie II

1. Minimog, 247 Fehlerpunkte

2. Team Full&Watt Truck Trial 2, 403 Fehlerpunkte

3. Team Heidenreich Trucksport 4x4, 535 Fehlerpunkte

Kategorie III

1. BFS Trucksport Team 1, 388 Fehlerpunkte

2. Truck Sport Borzym, 464 Fehlerpunkte

3. Zebra Zil Offroad Team, 581 Fehlerpunkte

Kategorie IV

1. HS-Schoch Hardox Truck Trial Team, 629 Fehlerpunkte

2. Truck Trial Team Reicher, 560 Fehlerpunkte

3. Team HK 2.0, 2607 Fehlerpunkte

Kategorie Proto

1. Team JCCMog, 307 Fehlerpunkte

2. Action Lev, 866 Fehlerpunkte