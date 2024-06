Europa Truck Trial 2024 in Magdeburg Das sind die Sieger des ersten Laufs

Bei insgesamt nur fünf Läufen in dieser Saison ist jeder Sieg unschätzbar wichtig. Denn nirgends ist der Punkteabstand größer als zwischen Platz 1 und 2 - exakt fünf Zähler. Mit dem Auftaktsieg in Magdeburg legen vier Teams also schon eine extrem wichtige Basis für den Rest der Saison.

Ein bitterer Schlag ereilt das Truck Trial Team Reicher. Nach dem vielversprechenden Zwischenstand am Samstagabend - erster Platz in der Kategorie - wirft die Österreicher ein technischer Defekt aus dem Rennen und für die meisten Sonntagssektionen steht die undankbare Höchstzahl an Strafpunkten in der Liste der Kommissare. Damit gehen die amtierenden Europameister also mit acht Meisterschaftspunkten Rückstand in die restlichen vier Läufe. Das heißt also rein rechnerisch und unter der Prämisse, dass Schoch und Reicher die Sieger unter sich ausmachen, dass Rudi Reicher mindestens drei der verbliebenen vier Läufe gewinnen muss, um den Titel in der Tasche zu haben. Nicht unmöglich, aber alles andere als leicht.

Neu gemischte Karten bei Zwei- und Dreiachsern

Bei den Zweiachsern sieht das Tableau hingegen ganz anders aus. Hier holt sich Bohumir Cap vom Racing Team Avia Future den Sieg. Die amtierenden Meister sind in Magdeburg nicht angetreten. Allerdings hat Leon Heidenreich mit seinem Unimog gezeigt, dass mit ihm auf jeden Fall noch zu rechnen ist in diesem Jahr.

Ähnlich spannend dürfte das Duell um die Proto-Krone ausfallen. Jean-Claude Chappeluz lag in Magdeburg mit seinem Unimog-Proto nur gut 100 Fehlerpunkte hinter Titelverteidiger Florian Funke im Ural.

Europa Truck Trial 2024 Auftakt in Magdeburg

Mit noch ein paar mehr Unbekannten geht es in der Kategorie III zur Sache. Team Koren holt sich mit dem Steyr als Titelverteidiger den Sieg. Vizemeister Borzym hat technische Probleme am angestammten Ural und geht mit einem geliehenen Iveco und Markus Niedergesäß am Steuer an den Start. Gleichzeitig war das Team Alsace Truck in Magdeburg stark unterwegs, haarscharf gefolgt vom Team Bodensee. In dieser Klasse ist also alles möglich.

Die Ergebnisse des ersten Laufs im Europa Truck Trial 2024 in Magdeburg:

Kategorie II

Racing Team Avia Future (202), 375 Fehlerpunkte, 25 Meisterpunkte Team Heidenreich Trucksport 4x4 (203), 497 Fehlerpunkte, 20 Meisterpunkte Team Fullwatt Trucktrial 2 (204), 981 Fehlerpunkte, 17 Meisterpunkte BMH (234), 1336 Fehlerpunkte, 15 Meisterpunkte Team Fullwatt Trucktrial (205), 1825 Fehlerpunkte, 13 Meisterpunkte Team Heß (210), 3328 Fehlerpunkte, 11 Meisterpunkte

Kategorie III

Team Koren (301), 827 Fehlerpunkte, 25 Meisterpunkte Team Alsace Truck (303), 1119 Fehlerpunkte, 20 Meisterpunkte Team Bodensee (304), 1167 Fehlerpunkte, 17 Meisterpunkte Truck Sport Borzym (302), 1345 Fehlerpunkte, 15 Meisterpunkte Zebra-Zil-Offroad-Team (306), 2109 Fehlerpunkte, 13 Meisterpunkte Philipp aus dem Hanfbachtal (307), 2233 Fehlerpunkte, 11 Meisterpunkte

Kategorie IV

HS-Schoch Hardox Truck Trial Team (402), 1363 Fehlerpunkte, 25 Meisterpunkte Truck-Trial Team HK Balkonbau 2.0 (440), 4197 Fehlerpunkte, 20 Meisterpunkte Truck Trial Team Reicher (401), 4769 Fehlerpunkte, 17 Meisterpunkte

Kategorie Proto