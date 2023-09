Europa Truck Trial 2023 Der Samstag in Langenaltheim

Das Finale im Europa Truck Trial 2023 ist in vollem Gange. Am Samstag geben die Teams in Langenaltheim noch einmal alles.

Der Meister steht fest! Zumindest in einer Klasse. Bei vier gemeldeten Vierachsern und 15 Punkten Vorsprung genügt Rudi Reicher nur ein gefahrenes Tor, bzw. eine Sektion, um sich zumindest auf den vierten Rang in Langenaltheim einzureihen. Marcel Schoch muss also nun auch die theoretisch-rechnerische Chance auf die Titelverteidigung zu den Akten legen. Doch in den restlichen Klassen geht es noch deutlich knapper zu und die finale Entscheidung wird dort tatsächlich erst am Sonntag Abend fallen, wenn alle Torstangen gebrochen und alle Richtungswechsel gezählt sind.

Schrecksekunde: Die Rettung muss italienische Trialer versorgen

Und doch kreisen gegen 15 Uhr plötzlich alle Gedanken nur um ein Newcomer-Team. Die Italiener haben sich vornüber überschlagen und sind sehr unsanft gelandet. Das belastet die Wirbelsäule extrem. Zur Sicherheit wird der komplette Wettkampf gestoppt - Marcel Schoch muss beispielsweise in Sektion 1 ausharren, das Ausfahrtor im Blick. Die Stoppuhr in der Sektion wird natürlich solange ebenfalls angehalten. Denn bei einem solchen medizinischen Notfall sind die Helfer vor Ort gebunden und stehen im Zweifel nicht allumfassend für weitere Probleme zur Verfügung. Kurz nach dem Stopp ertönen bereits die Sirenen, die die zugezogenen Helfer ankündigen. Schließlich wird noch ein Hubschrauber angefordert, um den Verletzten in die nächste Klinik zu bringen - er könne immerhin die Infusion selbst halten, hört man leicht beruhigend.

Berüchtigte Sektion 1

Dabei waren die Italiener gar nicht in der spätestens nach dem Samstag berüchtigten Sektion 1 unterwegs. Während Team Ibbett vorbildlich und ruhigen Fußes den Steilhang erklimmt, läuft es für Team Alsace Truck alles andere als perfekt. Im Hang ist zu sehen, dass die Vorderachse des Dreiachs-Unimog nicht gesperrt ist. Francis Wey wäre aber nicht Francis, wenn er nicht trotzdem alles geben würde. Nachteil für alle anderen Teams: Dabei lockert er den Boden nachhaltig auf. Der ohnehin nicht ganz leicht zu bezwingende Schiefer wird dadurch noch rutschiger. Nach dem Ibbett-Unimog wird den Hang am Samstag niemand mehr bezwingen. Versuch macht kluch, denkt sich aber ein Team nach dem anderen und probiert es trotzdem. Für Florian Funke im Proto-Ural - eigentlich auf Meisterkurs - kommt so eins zum anderen. Er versteigt sich in zu viele Richtungswechsel und wird abgepfiffen. Ebenso ergeht es Hermann Stegmaier im Langkabinen-BFS-MAN. Das französische Mercedes-Team BF-71 lässt den Steilhang direkt links liegen. Ein weit weniger spektakuläres Tor wird den Franzosen zum Verhängnis, zeigt aber auch, wie überlegt sie nach ein paar Saisons unterwegs sind. Schon von außen ist klar: Ein Mux und der Actros rollt. Das Team hupt, um die Sektion aufzugeben und fordert Baggerkünstler Clemens Renschen an. Clemens sichert den Actros von der Seite ab, sodass das Team rückwärts aus der misslichen Lage fahren kann.

Alternativroute

Zwischenzeitlich finden ein paar Teams einen eher unkonventionellen Weg für das Tor am Ende des Steilhangs: Von oben rückwärts rein, also gegen die Fahrtrichtung. Exakt an der Torlinie stoppen (hier ist der Untergrund zwar steil aber leidlich griffig), und dann vorwärts, also in der richtigen Fahrtrichtung durchs Tor. Ein ausgelassenes Tor bedeutet 100 Strafpunkte. Wer aber falschherum durchs Tor fährt, erntet nur 40: Nettogewinn.

Einen weiteren Weg plant Team Bodensee. Schon bei der Sektionsbegehung lässt Fahrer Reiner Lotzmann das Tor nicht los. Er weiß: Der Zil wird den Anstieg so nicht bezwingen. Also will er seitlich in den Hang fahren, das Heck runterrutschen lassen und ohne Fehler das Tor abhaken. Der Plan ist gut, die Realität stellt sich den beiden Bodenseern in den Weg. Und wer kein Glück hat, bekommt meistens noch etwas Pech dazu: Am Ausfahrtor muss sich Kommissarin Maren beinahe entscheiden: Pfeift sie ab, weil die Zeit abgelaufen ist, oder weil der Zil die Bande neben der Torstange abmontiert?