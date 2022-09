Europa Truck Trial 2022 Final-Samstag in Lauchheim-Hülen

Immerhin den ersten Wettkampftag des Wochenendes haben die Teams hinter sich. Doch die Ergebnisliste am Abend zeigt höchstens eine vage Tendenz. Denn Samstags wird in gemischten Gruppen gestartet, ohne direkten Vergleich innerhalb der Klassen. Erst am Sonntag treten die Meisterschaftsaspiranten dann tatsächlich im direkten Duell gegen ihre Verfolger an.

Foto: Markus Bauer Das Team JCCMog hat den Titel in der Prototypen-Klasse in der Tasche.

Prototypen: Meister steht fest

Dabei ist das Finale der Saison 2022 trotz nur vier Läufen spannend wie selten. Lediglich bei den Prototypen ist die Messe gelesen. Nur zwei gehen in Lauchheim an den Start: JCCMog und Action Lev. Letztere liegen aber nach dem Lauf in Voitsberg bereits 16 Punkte zurück. Bei zwei Startern hat JCCMog aber logischerweise zumindest die Silbermedaille in Lauchheim sicher und damit 20 Punkte in der Tasche. Auch mit dem Laufsieg und damit 25 Punkten wäre für Action Lev nichts mehr zu machen.

Foto: Dieter Bauer Nach einem Defekt gleich in der ersten Sektion am Samstag muss das Racing Team Avia Future um die Titelverteidigung bangen.

Zweiachser: Minimaler Unterschied und ein verpatzter Start für den Titelverteidiger

Extrem spannend dürfte der Kampf bei den Zweiachsern werden. Minimog führt mit zwei Pünktchen Vorsprung vor dem Racing Team Avia Future. Die Mission für Bohumir Cap im Avia lautet glasklar Titelverteidigung. Doch das Engagement in Lauchheim beginnt für das tschechische Team direkt mit einem Defekt, die Antriebswelle hat den Geist aufgegeben. Der war zwar schnell behoben, aber zumindest die erste Sektion musste das Team deshalb abbrechen und hat entsprechend unnötige Strafpunkte kassiert.

Foto: Markus Bauer Enges Duell: Um nur sechs Punkte liegt Truck Sport Borzym vorn.

Dreiachser: Besonnener Borzym oder aggressiver Alsace Truck?

Etwas mehr Luft klafft bei den Dreiachsern zwischen Truck Sport Borzym und Team Alsace Truck. Sechs Zähler liegen die Franzosen hinten. Ein Sieg für Francis Wey im Alsace-Unimog und gleichzeitig ein dritter Platz für Jan und Nicola Borzym würden dem Elsässer mit seinem weißen Dreiachs-Unimog den ersten Meistertitel bescheren. Doch mit den Borzyms hat er extrem erfolgreiche Gegner. Zudem ist das Starterfeld richtig stark besetzt. Das liegt auch am BFS Trucksport Team. Marc Stegmaier und Jan Plieninger – eigentlich Fahrer und Beifahrer – hatten sich eigentlich aus dem Trial zurückgezogen. Für den Lauf in Lauchheim, nur einen Steinwurf von der Crailsheimer Heimat entfernt, haben sie aber den blauen Dreiachser wieder aus der Halle geholt. Doch die beiden Kabinengenossen tragen in Lauchheim ihr ganz eigenes Duell aus. Im Doppelstart sitzen nämlich beide am Lenkrad. Wer macht am Ende das teaminterne Rennen?

Foto: Markus Bauer Reicht's schon? Mit zehn Punkten Vorsprung geht das HS-Schoch Hardox Truck Trial Team ins Finale.

Vierachser: Rechnerische Chance

Die Vierachser sind in Lauchheim nochmals gewachsen. Fünf Starter sind gemeldet. Mit dabei als Doppelstart im Auto von Inga Kreyenberg ist Alex Budde, der eigentlich das Truck Trial bereits schweren Herzens an den Nagel gehängt hat. Macht also gleich fünf Vierachser. Da kann viel passieren. Zwischen dem HS-Schoch Hardox Truck Trial Team und Truck Trial Team Reicher liegen zehn Punkte. Die Kombination Reicher eins, Schoch drei brächte also Punktgleichheit. Und auch die Anzahl der Siege, der zweiten und dritten Plätze wäre identisch. Liegen beide aber nur einen Platz auseinander oder Schoch vorne, wird es auf dem Pokalregal von Marcel Schoch noch enger. Dann muss er dort Platz schaffen für den elften Europa-Kelch.