Umfrage zur Energiekrise in Europa Wie ist die Transportbranche aufgestellt?

Die Internationale Energieagentur IEA geht davon aus, dass die Welt noch nie eine so tiefgreifende und komplexe Versorgungskrise erlebt hat. Dieser Winter werde in Europa sehr, sehr schwierig werden, sagte IEA-Vorsitzender Fatih Birol jetzt auf einem Energieforum in Sydney. Wie geht die Transportbranche mit den aktuellen Problemen um: Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Ausbau sauberer Technologien notwendig

„Wir brauchen einen sofortigen und massiven Ausbau der sauberen Energietechnologien, um ein widerstandsfähiges und erschwingliches Energiesystem aufzubauen", sagte Birol. Der Aufbau sicherer und nachhaltiger Lieferketten für diese Technologien sei von entscheidender Bedeutung. In Sydney waren Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zu Diskussionen unter der Leitung der australischen Regierung und der IEA zusammengekommen, um internationale Maßnahmen zu stärken.

Transport und Logistik antworten

Eine Energiewende ist also nicht nur aus Umweltgründen das Gebot der Stunde, sondern wird zunehmend existenziell. In einer Blitzumfrage möchte die Fachzeitschrift trans aktuell wissen: Wie ist die Logistikbranche aufgestellt, wie geht sie mit der Thematik um? Als eine wichtige Komponente bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien haben wir bei unserer Umfrage Photovoltaik in den Mittelpunkt gerückt und erbitten Ihre Antworten bis Donnerstag, 14. Juli, bis spätestens 18 Uhr.