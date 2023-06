Elektro-Offensive bei Renault Trucks Die E-Tech-Modelle C und T kommen

Renault Trucks das Elektro-Portfolio mit zwei neuen Modellen: Bei den schweren Baureihen kommt zum einen der E-Tech T für den regionalen Fernverkehr sowie der E-Tech C für den Baustellenverkehr. Der französische Nutzfahrzeug-Hersteller sieht sich damit als ersten Full-Range-Anbieter elektrischer Lkw: vom 2,8 Tonnen leichten Verteilerfahrzeug (LCV) bis zum 44 Tonnen.

Die Varianten der Renault Truck E-Tech-Modelle

Die E-Tech T und C Baureihen von Renault Trucks gibt es wahlweise mit 330 kW (450 PS) oder 490 kW (666 PS). In beiden Fällen ist das Optidriver-Getriebe an Bord. Für die Energieversorgung kommen bis zu sechs Lithium-Ionen-Batteriepacks zum Einsatz. In der größten Variante sind damit bis zu 540 kWh Batteriekapazität möglich. Aufladen lässt sich das Ganze entweder per Gleichstrom (bis zu 250 kW) oder aber auch per Wechselstrom (bis zu 43 kW). Damit habe der Kunde die volle Flexibilität bei der Nutzung vorhandener und Planung neuer Ladeinfrastruktur, heißt es seitens Renault Trucks.

Von Aufbauten und Nebenantrieben

Die E-Tech-Modelle sind mit drei verschiedenen Arten von Nebenantrieben (PTO) lieferbar. Neben einem elektrischen Anschluss an die Hochvolt-Anlage, beispielsweise für Kühlaggregate, sind auch ein elektromechanischer Nebenantrieb, sowie zahlreiche getriebeseitige Nebenantriebe verfügbar. So können Aufbauhersteller etwa Hydraulikpumpen, Kompressoren oder andere Aggregate anbinden.

Fahrgestelle zur Markteinführung und Premiere

Das zulässige Gesamtgewicht der neuen Modelle beträgt bis zu 44 Tonnen. Verfügbar ab Markteinführung sind neben 4x2 und 6x2 Sattelzugmaschinen auch 4x2-, 6x2- und 8x4-Tridem-Fahrgestelle. Die Deutschland-Premiere der elektrischen Modelle der schweren Baureihe findet auf der Nutzfahrzeug-Messe Nufam, 21. bis 24. September 2023, in Karlsruhe statt.

Vom leichten Verteiler bis zum Fernverkehrs-Lkw

Mit den neuen Baureihen sieht sich Renault Trucks bestens gerüstet für die Dekarbonisierung der Nutzfahrzeug-Flotten. Die Franzosen sehen sich damit als ersten Full-Range-Anbieter von elektrischen Lkw: vom 2,8 Tonnen leichten Verteilerfahrzeug (LCV) bis hin zum 44 Tonnen Lkw für den Fernverkehr.

Lesen Sie auch