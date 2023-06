Elektro-Trailer im Test mit E-Lkw Mit deutlich erhöhter Reichweite

Wie lässt sich CO2 vermeiden? Ein Feldtest von Daimler Trucks und des Unternehmens Trailer Dynamics brachte dazu interessante Ergebnisse zutage. Untersucht wurde ein eActros 300 von Mercedes-Benz für den Verteilerverkehr in Kombination mit einem E-Trailer von Trailer Dynamics. Der E-Trailer wies eine nominale Batteriekapazität von 600 kWh auf. In einer realitätsnahen Testumgebung wurde die kombinierte Reichweite des Sattelzugsystems mit der eines konventionellen Anhängers verglichen. Der E-Trailer von Trailer Dynamics, eine gemeinsame Entwicklung mit dem Partner Krone, unterstützte die batterieelektrische Sattelzugmaschine über die gesamte Teststrecke. Dabei passte sich die Dynamik des E-Trailers eng an die elektrische Sattelzugmaschine wie auch an Topografie und Streckentyp an. Ziel war es, den praktischen Nutzen dieser Technologien zu validieren.

Reichweite auf mehr als 600 Kilometer erhöht

Es stellte sich heraus, dass sich die Reichweite von batterieelektrischen Sattelzugmaschinen deutlich auf mehr als 600 Kilometer erhöht, wenn sie mit E-Trailern unterwegs sind. Nach Angaben von Trailer Dynamics unterstreicht diese erfolgreiche Demonstration den Wert der Kombination von E-Trailern und batterieelektrischen Sattelzugmaschinen. Trailer Dynamics setzt die Tests im weiteren Verlauf des Jahres fort. Abdullah Jaber, CEO von Trailer Dynamics, erklärt: „Die hervorragenden Resultate bekräftigen die Relevanz der E-Trailer-Technologie. Darüber hinaus haben wir erkannt, dass es noch erhebliche Möglichkeiten zur weiteren Optimierung gibt.“