Elektrischer Lang-Lkw bei Vlot Logistics DAF EcoCombi in den Niederlanden

Vlot Logistics setzt den ersten elektrischen Lang-Lkw in den Niederlanden ein. Der DAF CF zieht einen Nachläufer und Auflieger und hat zudem einen elektrischen Kran an Bord.

Von wegen Monstertruck! Vlot Logistics in den Niederlanden setzt bei seinem neuen Lang-Lkw auf einen relativ kompakten DAF CF. Der Clou: Der 25,25 Meter lange Lkw ist elektrisch angetrieben spart so also doppelt CO2. „Wir verwenden diese Kombination für den Transport von Containern“, sagt Rokus Vlot, Geschäftsführer und Eigentümer von Vlot Logistics. „Mit dem EcoCombi können wir drei Sechs-Meter-Container gleichzeitig transportieren, und somit die Anzahl der Fahrten begrenzen: eine Win-Win-Situation für das Klima und den Verkehr.“

Neben Lang-Lkw noch weitere Stromer

Dabei ist der EcoCombi mit Nachläufer und Auflieger sowie einem elektrisch angetriebenen HIAB-Hakenarm in Kombination mit einem 23-Metertonnen-Kran nicht der einzige Stromer im Betrieb. Insgesamt betreibt Vlot zehn Elektro-Lkw. „Der Elektrotransport ist vollständig in unseren Betrieb integriert“, erklärt Rokus Vlot. „Die Fahrer haben sich an das Fahren der Fahrzeuge gewöhnt und wir haben unsere Planung so angepasst, dass die Reichweite von 200 bis 250 Kilometern optimal genutzt wird und wir genau wissen, wann die Batterien der Lkw aufgeladen werden.“ Um die Batterien wieder zu füllen verfügt Vlot Logistics laut DAF über eine eigene 300-kW-Gleichstrom-Ladestation in Rotterdam. Innerhalb einer Stunde lasse sich so die Batterie des DAF CF Electric wieder auf 80 Prozent aufladen. Der Großteil des Stroms komme von der hauseigenen Solaranlage.