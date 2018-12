Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh), Christoph Wenk-Fischer, erklärt dazu. „Wir verzeichnen eine durchschnittliche E-Commerce-Umsatzsteigerung in den bisherigen Quartalen von rund zwei Prozent und gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft genauso gut wie im letzten Jahr ausfallen wird.“

Die Ergebnisse der großen Verbraucherbefragung des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) für die ersten neun Wochen des vierten Quartals 2018 zeigen dies. Der Gesamtumsatz des E-Commerce (Online- und Versandhandel) liegt bei 13,2 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer und schließt mit einem Plus von elf Prozent. Zum Vergleich: In den ersten neun Wochen des vierten Quartals 2017 waren es 11,9 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer.

Mehr digitale Dienstleistungen

Der Umsatz mit digitalen Dienstleistungen liegt nach den ersten neun Wochen des vierten Quartals bei 3,1 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer, was einem Plus von 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der gesamte interaktive Handel, also der klassische Versandhandel und E-Commerce, erzielte in den ersten neun Wochen des vierten Quartals 2018 einen Gesamtumsatz mit Waren von 13,7 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer und damit ein Plus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Wochen des vierten Quartals 2017 waren es 12,6 Milliarden Euro inklusive Umsatzsteuer.

Weihnachts-Spitze entzerren

Weihnachten ist absolute Hoch-Zeit im Handel. Die Rolle des Schlussverkaufs haben Aktionstage wie Black Friday oder Cyber Monday im Vorfeld übernommen und tragen heute schon dazu bei, die Weihnachts-Spitze für Händler, Logistiker und Verbraucher zu entzerren. Generell sieht der bevh steigende Anforderungen – jedoch Logistik und E-Commerce insgesamt auf einem guten Weg, Versorgungssicherheit und Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im ganzen Land zu garantieren. 90 Prozent der Kunden in der Stadt und auf dem Land sind den Angaben nach heute sehr zufrieden mit den Lieferzeiten. Doch Schnelligkeit ist nach Ansicht des bevh nicht alles. Wichtiger ist demnach die Verlässlichkeit der Zustellung. Der Kunde ist dann zufrieden, wenn seine Bestellung innerhalb eines angemessenen Zeitfensters zuverlässig nach Hause oder an seinen Wunschort geliefert wird. Diese Zuverlässigkeit wünscht sich der bevh auch bei einem weiter steigenden Paketvolumen.

Pünktlich beim Kunden

Wenk-Fischer: „Wir gehen fest davon aus, dass sich die Logistikdienstleister sorgfältig auf diese Spitzen im Geschäft vorbereitet haben und alle rechtzeitig bestellten Geschenke pünktlich beim Kunden ankommen werden. Die Fahrer und Paketzusteller genießen die Wertschätzung der E-Commerce-Händler als deren Visitenkarte.