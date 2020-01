Nach dem Kauf der Panalpina Welttransport Holding durch DSV A/S im August 2019 und dem weltweit erfolgten Übergang in die Holding DSV Panalpina A/S haben sich nun auch die deutschen Gesellschaften rechtlich zusammengeschlossen.

DSV ist in Deutschland mit drei Divisionen vertreten, die sich in die Geschäftsbereiche Luft- und Seefracht (DSV Air & Sea), Landtransporte (DSV Road) und Kontraktlogistik (DSV Solutions) aufteilen. Diese Struktur soll unter der bisherigen Geschäftsführung gemeinsam fortgeführt werden.

Frank Sobotka, Geschäftsführer DSV Air & Sea, Peter Fog-Petersen, Geschäftsführer DSV Road, Bart Peeters, Geschäftsführer DSV Solutions sowie Nicolai Knudsen, Geschäftsführer Finanzen, bilden das Führungsteam des deutschen DSV-Konzerns. „Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft mit den neuen Kollegen. Die Fusion mit einem erfolgreichen Traditionsunternehmen wie Panalpina ist für uns ein großer Glücksfall. Zusammen können wir unseren Kunden noch mehr bieten“, kommentiert Frank Sobotka.

Mehr Service

Auf globaler Ebene wächst DSV durch den Zukauf von Panalpina zu einem der größten Transport- und Logistikunternehmen mit einem Pro-forma Umsatz von rund 118 Milliarden Dänischen Kronen (16 Milliarden Euro) und 60.000 Mitarbeitern in 90 Ländern. In Deutschland übernimmt DSV eine der stärksten Landesgesellschaften des Panalpina-Netzwerks. Damit wächst die Belegschaft um rund 2.000 neue Mitarbeiter auf dann gesamt über 6.000.

Ein Großteil des Panalpina-Geschäfts wechselt in die Luft- und Seefrachtsparte des dänischen Logistikers. So will DSV Air & Sea in Deutschland 300.000 TEU Seefracht und 290.000 Tonnen Luftfracht transportieren. Zudem kommen neue Standorte in Dresden, Kassel, Kehl, Weiterstadt und Bad Waldsee dazu.

Bestehende Niederlassungen in wirtschaftsstarken Regionen wie Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und München werden deutlich aufgestockt, wobei sich grundsätzlich alle deutschen Standorte vergrößern. Darüber hinaus wird DSV Air & Sea die Lager- und Umschlaghallen von Panalpina in Hamburg für die Abfertigung von Stückgutsendungen im Bereich LCL sowie Buyers Consolidation nutzen, so dass Kunden komplett aus dem eigenen Netz bedient werden. Hinzu kommen den Angaben nach umfangreiche Kunden- und Volumenzuwächse im wichtigen Großkundensegment.

Dabei möchte DSV deutlich an branchenspezifischem Know-how in den Bereichen Automotive, Pharma/Healthcare, Industrial und Perishables gewinnen. Verstärkt sollen jetzt auch Cross-Selling-Potentiale genutzt werden, von denen insbesondere die Road-Division profitieren wird, zumal Panalpina Kunden bisher überwiegend außerhalb des Netzwerks betreut werden mussten.

Neue Niederlassungen

Zudem kommen für DSV Road neue Niederlassungen hinzu: In Nürnberg wird lokalen Kunden zukünftig die Abwicklung nationaler und internationaler Teil- und Komplettladungen sowie internationaler Stückgutversand offeriert. Auf 10.000 m² bietet die Lagerhalle am

Nürnberger Standort ausreichend Raum für Warenumschlag und Kommissionierung. Am Stuttgarter Road-Standort werden zahlreiche neue Panalpina-Kollegen hinzustoßen und das dortige Team sowie das Großkundengeschäft stärken.

In Hamburg soll sogar ein neues Stückgut-Depot aufgebaut werden, über das Sammelgut für Deutschland und ganz Europa abgefertigt wird. Auch im Bereich der Lagerlogistik kommt es zu einem Ausbau der Kapazitäten. Die bisherigen Panalpina-Logistikzentren in Düsseldorf, München, Weiterstadt, Neu-Isenburg und Neuenstadt am Kocher ergänzen mit insgesamt über 60.000 m² Lagerfläche das Portfolio der Solutions-Division und sollen für eine breitere Abdeckung in den Regionen sorgen.

In Weiterstadt besteht zudem die Möglichkeit, Pharma/Healthcare-Produkte in einer Kühlanlage mit zwei Temperaturzonen (2-8°C, 15-25°C) zu lagern und somit diesen Geschäftszweig weiterzuentwickeln.

DSV – Global Transport and Logistics

DSV A/S ist ein globaler Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Hedehusene (Dänemark), der Gesamtlösungen für alle Dienstleistungen der modernen Transport und Lagerlogistik bietet. Mit eigenen Niederlassungen und Büros ist DSV in mehr als 90 Ländern und sechs Kontinenten aktiv.