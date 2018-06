Am Anfang der Besuche standen ein herzliches Willkommen sowie leckere Snacks zur Stärkung. Anschließend ging es auf die Reise durch die Hallen. Die DHL-Mitarbeiter erklärten den wissbegierigen Kindern Fließbänder, Knöpfe und Prozesse. Am Ende erkundeten die "LogistiKids" noch ein Zustellfahrzeug. Hier durften die Kleinen dann zumindest für einen kurzen Moment Paketboten sein.

Die nächste Runde des Ideenwettbewerbs hat bereits begonnen. Am 18. Juni fiel der Start-schuss für die "LogistiKids 2018". Die Initiatoren des Wettbewerbs, das Kompetenznetz Logistik.NRW und die nordrhein-westfälischen Industrie- und Handelskammern, werden durch NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart als Schirmherr sowie durch Partner und Sponsoren aus der Wirtschaft unterstützt.



Kinder im Vorschul- und Grundschulalter sollen im landesweit ausgerufenen Wettbewerb auf unterhaltsame und spielerische Weise die Welt der Logistik kennenlernen. Malen, basteln, bauen, filmen, experimentieren – alles ist erlaubt. Für beide Teilnehmergruppen gibt es wie-der tolle Sach- und Geldpreise zu gewinnen. Und natürlich wird auch dieses Mal wieder ein Besuch bei DHL in Essen angeboten.

Bananen und Tische

Die diesjährigen Fragestellungen lauten "Wie kommt die Banane in das Supermarktregal?"(Kindergärten) und "Aus dem Wald in die Schule: Wie kommen die Tische in unsere Klasse" (Grundschulen). Ab sofort können sich Einrichtungen für den Wettbewerb anmelden und die Aufgaben bis zum 2. November bearbeiten.



Informationen zur Anmeldung zum diesjährigen Wettbewerb sowie Eindrücke aus dem Ideenwettbewerb 2017 unter https://www.logit-club.de/aktuelles/logistikids/