Deutsche Tamoil und Hoyer kooperieren 400 HEM-Standorte am Netz von Hoyer-Card

Die Hoyer-Card soll bald an rund 400 HEM-Tankstellen Stationen funktionieren. Die Details und wann es schrittweise so weit ist.

Knapp 2.500 Akzeptanzstationen in Deutschland und im europäischen Ausland umfasst das Netz der Hoyer Card als Tankkarte von Hoyer schon jetzt. Die flächendeckende Versorgung wird nun mit großen Schritten noch weiter ausgebaut: Mit der Deutschen Tamoil und ihrer Marke HEM konnte eine deutsche Tankstellen-Marke für eine Kooperation gewonnen werden, die die Zahl der Akzeptanzstationen in Deutschland um rund 400 HEM-Stationen erweitert. Im Dezember 2022 werden die ersten Pilotstationen in einer Testphase auf die Kartenakzeptanz aufgeschaltet. Im Laufe des ersten Quartals 2023 sollen dann alle anderen Stationen sukzessive folgen.

Mehrwert durch weitere Zahlmöglichkeit

„Wir sind sehr erfreut über diese Kooperation, die nicht nur eine essenzielle Partnerschaft für uns bedeutet, sondern auch unseren Kunden mit einer weiteren Zahlmöglichkeit einen optimalen Mehrwert bietet“, erklärt Carsten Pohl, Geschäftsführer der Deutschen Tamoil. „Die Kundenzufriedenheit steht für HEM seit jeher an erster Stelle und durch diese Verbindung können wir sie weiter stärken.“ Hoyer hat in diesem Jahr seine Bemühungen für weiteres Wachstum massiv erhöht, um die Netzdichte der Hoyer Card weiter zu steigern. „Wir möchten unseren Kunden Zuverlässigkeit und Reichweite in Deutschland und im benachbarten Ausland bieten. Durch die Zusammenarbeit mit der Deutschen Tamoil als einem der führenden deutschen Tankstellenunternehmen schaffen wir einen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden“, freuen sich Markus Hoyer (Geschäftsführender Gesellschafter Hoyer) und Florian Lückmann (Geschäftsbereichsleiter Hoyer Card).

Durch die hinzugewonnenen Akzeptanzstationen ist es also in Kürze möglich, an mehr als 2.900 Tankstellen in Europa bargeldlos mit der Hoyer Card zu tanken. Alle Akzeptanzstationen sind mit dem Tankstellenfinder auf der Webpräsenz von Hoyer und über die Hoyer App zu finden.

Familienunternehmen Hoyer

Hoyer ist heute eines der größten mittelständischen und konzernunabhängigen Familienunternehmen in der Energiebranche in Deutschland. Durch die rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zahlreichen flächendeckend strategisch vernetzten Standorten ist gewährleistet, dass die Kunden mit den unterschiedlichsten Produkten und entsprechender Beratung versorgt werden. Mehr als 200 eigene Tankstellen und Autohöfe gehören zum Unternehmen. Mit der Hoyer Card wird dieses Netzwerk um ein großes Partnertankstellennetz im In- und Ausland ergänzt, um dem Kunden größtmögliche Flexibilität zu bieten. Die firmeneigene Tankkarte bietet über das bargeldlose Tanken hinaus eine Vielzahl von zusätzlichen optionalen Service-Bausteinen von der Maut-Abrechnung bis hin zum Pannen-Service an.

HEM

Die Deutsche Tamoil mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten.