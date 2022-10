Deutsche Post DHL nutzt Solarschiff Emissionsfreier Pakettransport auf der Spree

In Kooperation mit dem Berliner Hafenlogistiker Behala und der Reederei Solarwaterworld hat die Deutsche Post ein Solarschiff für den Pakettransport auf der Spree in Berlin in Betrieb genommen. Mit dem elektrisch angetriebenen Solarschiff will die Post im Rahmen eines deutschlandweit ersten Pilotprojekts eine ökologisch nachhaltige Paketlogistik auf dem Wasser testen.

„Das Solarschiff zeigt, worauf wir schon seit Langem setzen: auf nachhaltige und klimafreundliche Logistik. Außerdem analysieren wir mit Hilfe des Solarschiffes, wie wir den Transport auf dem Wasser zukünftig für uns nutzen können“, sagt Thomas Schneider, als Chief Production Officer verantwortlich für den Post- und Paket-Betrieb in Deutschland. Nach Unternehmensangaben wird das Schiff, das geräuschlos und ohne Emissionen fährt, täglich hunderte Sendungen vom Südhafen Spandau auf der Spree zum Westhafen transportieren.

In 100 Minuten zum Westhafen

Im Vorlauf werden die Sendungen vom Paketzentrum Börnicke bei Nauen mit einem Lkw und vier bis fünf Paketwagen mit insgesamt bis zu 250 Paketen in den Südhafen Spandau transportiert. Innerhalb von rund 100 Minuten kommen sie am Westhafen an und werden dann weiter umweltfreundlich mit elektrischen Lastenrädern zu den Kunden gebracht.

Das elektrisch angetriebene Schiff ist 10,50 Meter lang und 2,50 Meter breit. Durch die Nutzung von Photovoltaik auf dem Schiffsdach kann ausreichend Strom für den Antrieb und die Bordenergie gewonnen werden. Für Zeiten ohne Sonne wird die Energie in Batterien gespeichert. Das Schiff hat eine Antriebsstärke von fünf Kilowatt und kommt damit auf bis zu zwölf Kilometer pro Stunde. Mit Sonne ist die Fahrtdauer unbegrenzt, ohne Sonne kann das Schiff sechs bis acht Stunden fahren.

Bei einem erfolgreichen Testbetrieb des Solarschiffes will der Konzern prüfen, inwieweit ein Ausbau der Solarschiffsflotte möglich wäre – ebenso wie eine Erweiterung der Transportroute von Spandau über den Westhafen nach Neukölln und Mariendorf.