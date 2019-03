Dies betrachtet das Unternehmen als wichtigen Teil der langfristigen Personalplanung. Zudem reagiert die Deutsche Post DHL damit auf den Fahrermangel in der Transportbranche. Insgesamt möchte das Unternehmen verstärkt in seine Mitarbeiter investieren und das konzerneigene Zertifizierungsprogramm beschleunigt ausrollen.

5.000 Vollzeitstellen

Hierzu plant die Deutsche Post DHL 5.000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich in Deutschland. Ziel ist es, die Qualität der „letzten Meile“ signifikant zu erhöhen. Dadurch soll sich die kurzfristige Planbarkeit bei krankheitsbedingten Ausfällen und die Bearbeitung von Sendungsspitzen verbessern. Gleichzeitig sollen Sendungsverzögerungen wie zum Beispiel durch mengenbedingte Abbrüche der Zustellung am Ende der Arbeitszeit weiter reduziert werden.

Investition in ländlichen Gebieten

Zudem möchte die Deutsche Post DHL weiter ihre postalische Infrastruktur stärken und vorwiegend in ländlichen Gebieten investieren, beispielsweise in mehr als 400 neue Zustellbasen und - depots in der Verbundszustellung, das heißt in die kombinierte Zustellung von Briefen und Paketen.

In Bochum eröffnet das Unternehmen in diesem Jahr nach eigenen Angaben ein neues „Mega-Paketzentrum“ mit Sortierkapazität von 50.000 Sendungen pro Stunde. An dem neuen Standort schafft die Deutsche Post DHL 600 neue Arbeitsplätze.