DB Schenker will mehr Geld Grüne Transporte kosten​ ​

DB Schenker legt die Verantwortung für saubere Transporte in die Hände der Kunden. „Das Angebot ist da, jetzt müssen auch die Nachfrage und Zahlungsbereitschaft für saubere Transporte anziehen“, sagte Vorstandsvorsitzender Jochen Thewes auf einer Veranstaltung des Unternehmens in Berlin. Inzwischen habe die 100prozentige Tochter der Deutschen Bahn mehr als 1,5 Millionen Kilometer im europäischen Stückgutverkehr mit elektrisch angetriebenen Lkw zurückgelegt. Bis 2030 soll die Flotte für urbane Sammel- und Zustellverkehre komplett mit elektrischen Antrieben erfolgen.

Rund 60 Lastenräder in 24 Städten

„Für den Klimaschutz gehen wir in Vorleistung und investieren trotz hoher Kosten in grüne Lieferketten“, sagte Thewes. Das Unternehmen verfügt laut eigenen Angaben über Europas größtes Landverkehrsnetz, die E-Flotte besteht derzeit aus 79 Fahrzeugen. Medienberichten zufolge sind pro Tag 45.000 Lkw für Schenker im Einsatz, davon etwa 2.500 eigene Fahrzeuge. In 24 europäischen Städten kommen laut Schenker rund 60 Lastenräder zum Einsatz, das sind gut zweieinhalb Räder pro Stadt.

Aus Anlass seines 150. Geburtstages hat DB Schenker in Berlin ein „Sustainable Logistics Forum“ veranstaltet. Das Unternehmen gehört mit rund 76.100 Beschäftigten an mehr als 1.850 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit.