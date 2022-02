Mercedes-Benz Lkw hat die ersten eActros aus der Serienproduktion an die Kunden ausgeliefert. Neben Dachser hat auch DB Schenker den E-Lkw von Karin Rådström persönlich in Empfang nehmen dürfen.

Die Chefin von Mercedes-Benz Lkw, Karin Rådström, hat die ersten beiden eActros aus der Serienproduktion höchstpersönlich an die Kunden übergeben. Die aus dem Stammwerk in Wörth stammenden, batterieelektrischen Motorwagen sind damit ab sofort im Dienst von DB Schenker und Dachser unterwegs.

DB Schenker will den eActros 300 für den Transport von palettierten Sendungen im Raum Leipzig einsetzen. Der Zweiachser mit einem Gesamtgewicht von 19 Tonnen und einer Spitzenleistung von 400 kW ist dafür mit einem Kofferaufbau der Firma Spier versehen. Laut Mercedes-Benz Lkw wurde er bereits Ende 2021 gebaut, die Auslieferung erfolgte aber erst jetzt nach der Fördermittelfreigabe anlässlich eines Kundentermins direkt in Wörth. DB Schenker ist dabei ebenso wie Dachser bereits mit dem eActros vertraut – beide Unternehmen haben auch schon im Rahmen der eActros-Innovationsflotte mit den der Serie vorausgegangenen Prototypen Erfahrungen sammeln können.

"Wir freuen uns sehr, dass DB Schenker als eines der führenden Unternehmen der Logistikbranche auf den Mercedes-Benz eActros setzt", erklärte Karin Rådström in Wörth. Bei der Entwicklung des eActros habe man eng mit DB Schenker zusammengearbeitet. So seien die Rückmeldungen aus der Betriebspraxis direkt in das Serienprodukt und den dazugehörigen Serviceangeboten eingeflossen. Laut Wolfgang Janda, Executive Vice President, Head of Network & Line Haul Management bei DB Schenker, hat der eCanter der Mercedes-Konzernschwester Fuso seine Alltagstauglichkeit im Dienst des Logistikers bereits in verschiedenen Städten bewiesen. "Nun sind wir gespannt, wie sich der eActros schlagen wird."