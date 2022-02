Im Detail hat Volvo Trucks laut eigener Angaben den Verbrennungsprozess im 13-Liter-Dieselmotor optimiert, indem Einspritzdüsen, Verdichtung und Nockenwelle an die neuen Kolben mit Wellenprofil angepasst wurden. Die innere Reibung ist jetzt reduziert, außerdem arbeiten Turbolader und Ölpumpe noch effizienter. Weiter an Bord: eine nicht näher konkretisierte, patentierte Lösung für Öl-, Kraftstoff- und Luftfilter. Die I-Save-Technologie ist zudem nun auch in einer Leistungsstufe mit 420 PS zu haben.

Neben den innermotorischen Maßnahmen hat Volvo Trucks Hand angelegt an Motormanagement und Getriebe-Software. Das soll eine raschere Schaltreaktion ermöglichen und so für ein ausgeglicheneres Fahrerlebnis sorgen. Mit der neuen I-Torque-Steuerung bei aktivierter I-Cruise-Funktion werden Gangwahl, Motordrehmoment und Bremsen besser an die von I-See gesammelten und verarbeiteten Topographiedaten angepasst.

«Bemerkenswerte Einsparungen»

Auch der Aerodynamik hat sich der Hersteller gewidmet – so wurden die Spaltmaße an der Front verkleinert und die Türen nach unten verlängert. Helena Alsiö, Vice President Powertrain Product Management bei Volvo Trucks, zeigt sich entsprechend zufrieden: "Nimmt man alle vorgenommenen Änderungen zusammen, so summieren sich diese zu bemerkenswerten Einsparungen. Unser Ziel ist es, ein Maximum an nutzbarer Energie aus jedem Tropfen Kraftstoff herauszuholen."

Volvo FH, FM und FMX mit 11- und 13-Liter-Dieselmotoren ohne I-Save-Technologie werden laut Hersteller ebenfalls mit einem Effizienz-Update ausgestattet.